En IV Encuentro de Mujer y Ciencia: Única geóloga que estudia meteoritos en Chile realizó charla magistral en Rancagua

El evento se realizó en el Liceo de Niñas. Fue organizado por PAR Explora de Conicyt O’Higgins y la Red de Investigadoras.

Marcela Catalán

Fotos: Gentileza PAR Explora O’Higgins

El pasado viernes se realizó el IV Encuentro de Mujer y Ciencia, en el Liceo de Niñas de Rancagua. La cita fue organizada por PAR Explora de Conicyt O’Higgins junto a la Red de Investigadoras, teniendo por público a estudiantes de 3° y 4° medio, docentes y público general. Dicho evento contempló una serie de talleres y conversatorios, abordando los estereotipos de género en la enseñanza de las ciencias, las brechas de género en contextos educativos, además de la generación de una propuesta de arte contemporáneo desde lo virtual a lo real.

La jornada arrancó con la charla magistral de la geóloga Millarca Valenzuela. Se trata de la única fémina que estudia meteoritos en Chile. Ella es jefa de la Unidad de Geopatrimonio del Departamento de Geología y Recursos, del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). “Es muy importante estimular la ciencia en cualquier persona. La ciencia y el arte son patrimonio de cualquier ser humano, y cuando somos niños, todos tenemos eso desarrollado, pues somos curiosos. Después, se nos encasilla en funciones muy específicas. El llamado es a tomar consciencia, más allá del camino del científico, a ver esto como un elemento que apoya lo que uno quiere hacer en la vida. La idea es permitir tener un espíritu más crítico frente a la realidad, tomar decisiones que sean mejores para uno, para la sociedad y para el país”, resaltó la experta.

En cuanto a la experiencia de las mujeres en la ciencia, Valenzuela afirmó que “han sido muy diezmadas por imágenes y estructuras de pensamiento. Éstas dicen que son buenas para ciertas cosas, mientras que los hombres para otras; eso no es así. Todos tenemos esos potenciales. Por tanto, debemos combatir los estereotipos para que cada uno siga sus intereses personales. Lo importante es motivar a los chicos desde temprana edad, para que exploren con un mayor grado de libertad las alternativas que tienen a mano durante el periodo escolar. Porque cuando se acerca el momento de ingresar a la universidad, a veces se opta por lo más práctico o lo asociado a lo económico”.

Adriana Bastías es bioquímica, doctora en Ciencias con Mención en Ingeniería Genética Vegetal, docente de la Universidad Autónoma y la actual presidenta de la Red de Investigadoras, una de las instituciones organizadoras del evento. A partir de su cercanía con los temas tratados, explicó que tanto esta actividad como las manifestaciones feministas, pretenden conseguir la igualdad para la mujer en diferentes ámbitos. “Dentro de ello, en Chile, es relevante contar con una educación no sexista. En ese ámbito, son relevantes los roles y los modelos en torno a lo femenino”, sostuvo.

La presencia de Millarca Valenzuela contribuyó, según Bastías, a que niñas y niños sueñen y cumplan sus deseos. “Algún día podrían decir ‘mira, ese asteroide se llama Alejandra, Macarena, Juan’”, explicó, en alusión a logros conseguidos por la geóloga. Acto seguido, adelantó que en octubre, entre el 22 y el 26, su organización realizará el Primer Congreso de Mujeres, Sociedad e Interdisciplina. Lo anterior ocurrirá en Santiago, Rancagua y Valdivia.

Proyecto de ley para proteger meteoritos chilenos

Consultada acerca de la importancia de proteger los meteoritos y la situación chilena en esta materia, Valenzuela explicó que no son resguardados. “Producto de las investigaciones que he realizado junto con mi equipo, hace cinco años sabemos que la nación es una especie de mina de meteoritos. Así como destacamos por nuestra minería en cobre o por contar con los observatorios más grandes del mundo, somos uno de los países con más concentraciones de meteoritos por kilómetro cuadrado en las superficies del Desierto de Atacama. Esto se ha transformado en algo de interés para gente que quiere llevárselos y venderlos. Por ello surge una urgencia diferente a la de otras naciones, donde pueden caer, pero no se acumulan como acá. Es menester poner este tema en dominio público de los chilenos (…), por los datos que aportan acerca de la formación de los planetas, el origen de la vida, la evolución, y de cómo, a la larga, la Tierra llegó a ser lo que es”.

Es por ello que presentaron un proyecto de ley para normar “la venida de expediciones científicas” y la llegada de privados para llevarse estos elementos, con el fin de que “quede parte del meteorito en un repositorio nacional”. En sus palabras, la iniciativa “no está siendo discutida” en el Congreso.

