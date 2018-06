Fue intervenida a principios de mes:  La rápida recuperación de la pequeña guerrera Agustina Villanueva

Roxana González Sánchez

Agustina Villanueva es la pequeña rancagüina que fue sometida a una gran intervención quirúrgica a principios de mes, donde lograron con éxito extirpar casi 2 kilos de tumor de rostro.

El lunes fue dada de alta del hospital Exequiel González Cortés para ser recibida en la Casa de Acogida de la Fundación de Nuestros Hijos que atiende a niños con cáncer en Santiago. Allí deberá residir hasta que concluyan sus terapias de rehabilitación.

En una conversación con su madre Arlene Carrasco, nos comenta que siempre tuvo miedo que Agustina no logrará hablar y escribir bien, por la poca visión y audición que tenía hasta hace un tiempo. “La mayoría de las veces en clases escribía algo parecido a garabatos, la mayoría de la veces lo único que se le entendía era la palabra objetivo, lo demás eran sólo rayones. Me angustiaba pensar que ella no iba a quedar preparada para enfrentar la vida cuando fuese adulta. Pero ahora estamos muy ocupadas y felices, nos presentaron al equipo de profesionales que trabajará con mi princesa la parte cognitiva, fisioterapia, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, dentistas, maxilofaciales, etc.”.

El médico otorrinolaringólogo Marcelo Faraggi fue el principal actor en esta hazaña de la medicina y está muy preocupado de la recuperación y rehabilitación de Agustina, por lo que chequea a diario el avance de la pequeña.

Los médicos ya le retiraron la sonda gástrica por lo que ya puede alimentarse normalmente. Ahora está en una habitación muy acogedora y muy feliz de poder ver sus series de televisión favoritas en los ratos en los que no está en rehabilitación.

