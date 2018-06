A Roberto Sensini le interesa ser el nuevo DT celeste

El ex seleccionado argentino está a la espera de poder concretar las negociaciones para ser el reemplazante de Gabriel Milito. Según reconoció, hace un par de años ya habló con los directivos, pero ahora gente cercana a él las ha tenido.

Él personalmente no ha tenido conversaciones, pero sí su representante. Roberto Sensini, ex seleccionado argentino y que como entrenador dirigió a Newell’s Old Boys en Argentina y al Udinese en Italia, está en la carpeta de candidatos para ser nuevo entrenador de O’Higgins de Rancagua.

En diálogo con el programa “Fuera de Juego” de la radio Bienvenida, el director técnico sostuvo que si bien él no ha tenido contacto actual con la dirigencia celeste, sí lo hizo su representante Claudio Curti, y que ahora está a la espera a ver si avanza o no la opción.

En ese sentido, el ex defensor de la albiceleste en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, sostuvo que “hace dos años atrás tuve la posibilidad y no se dio. Si me preguntas si me interesa, te digo que sí, pero aquí debe haber interés de dos partes y no de una”.

Es así que, reconociendo el diálogo de su agente con los directivos, “si hay alguna comunicación o algo (en los próximos días), se podrá empezar a analizar”.

Sobre el conjunto celeste, Sensini expresó que “O’Higgins puede llegar a ser una buena opción para hacer un buen trabajo”, porque cuando le nombran al equipo rancagüino, “interesa porque reúne las condiciones de un club para trabajar”.

Es más, el estratega que hoy se encuentra en Rosario, provincia de Santa Fe, confesó que “lo que me seduce (de O’Higgins), es que es un club que está creciendo mucho, que te da la posibilidad de trabajar con juveniles”.

Además, demostró conocimiento sobre la realidad actual del cuadro celeste, ya que manifestó que “tiene cuatro o cinco argentinos, chicos jóvenes que están en selecciones y le ha costado seguramente mantener ese ritmo de los grandes equipos, recordando que hace cuatro años Toto Berizzo fue campeón y es difícil mantenerse allá arriba”.

Ahora bien, respecto a su forma de jugar, Roberto Sensini señaló que “a mi el fútbol me enseñó a jugar cada partido a ganar, y eso como jugador me llevó a lograr cosas, y eso mismo lo tengo como técnico. Coincido con el Toto Berizzo de que hay que acostumbrar a los clubes y a los jugadores a ganar”.

Junto con ello, dijo que “siempre trato de jugar con cuatro defensores, y a partir de los jugadores que tengo puede ser un 4-2-3-1 o un 4-3-3, lo que requiere el fútbol moderno”.

En su carrera como DT, Sensini, amigo de Eduardo Berizzo, se sentó en la banca del Udinese en Italia, y en su país en Estudiantes de La Plata, Newell’s, Colón y Atlético Rafaela. Es decir, siempre ha dirigido en Primera.

En tanto, como jugador, defendió las camisetas de Newell’s, Udinesa, Parma y Lazio, además de disputar tres mundiales con la Selección Argentina (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998).

Cabe consignar que, Sensini trabaja con un equipo de ayudantes que lo conforman Fernando Bacci (ayudante), Ariel Palena (preparador físico) o Alexis Gasparini (preparador físico).

