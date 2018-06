Don Oscar Sánchez (Q.E.P.D): La Seremi de Salud llora tu partida

Hasta el miércoles pasado (20 de junio) don Oscar Sánchez Sánchez, Estafeta de la Seremi de Salud O´Higgins, cumplía sus labores habituales, como abrir la oficina a primera hora, recibir la prensa del día, llevar la documentación a las otras dependencias de la Autoridad Sanitaria, como también a otras instituciones, tanto públicas como privadas.

El jueves 21 de junio presentó una Licencia Médica por 2 días, algo muy raro en él, ya que solamente se ausentaba de sus funciones para los feriados legales y permisos administrativos. Podía estar lloviendo a cántaros, pero el Sr. Sánchez llegaba temprano y se iba tarde, abría y cerraba la Seremi en el sexto piso del Edificio Interamericana, donde funciona la Oficina del Seremi y los Departamentos: Jurídico, Gabinete y Salud Pública.

Siempre se le veía entregando correspondencia con documentos importantes y caminando en diversos sectores de Rancagua, principalmente del centro de la ciudad, pero la noche del viernes 22 de junio, producto de un paro cardiorespiratorio falleció en su hogar que compartía con sus hermanas y sobrinas.

La noticia golpeó duramente a quienes lo conocieron en el Hospital Regional, donde fueron sus inicios en la Unidad de Ginecología y Obstetricia hace más de 40 años, como también en el Servicio de Salud y Seremi de Salud. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Salud pierde a un funcionario ejemplar, con una voluntad de servicio inigualable.

En términos personales, era un hombre muy sencillo, honesto y leal, nunca habló mal de nadie, tenía un carácter especial, le gustaban cosas muy simples, como ver las noticias, leer el diario, siempre sabía cómo estaría el clima en la semana, disfrutar un café, una empanada de la Plaza, entre otras.

Llevaba una vida tranquila, sin sobresaltos, no trasnochaba, no fumaba, no tomaba alcohol, se alimentaba en forma equilibrada, lo que nos hace reflexionar de lo frágil que es la vida y de la importancia de realizarse en forma constante exámenes preventivos.

Tus compañeros de trabajo lloramos tu partida y como lo dijeron en tu despedida en el cementerio, la Seremi de Salud O´Higgins no será lo mismo después de tu partida, vuela alto Sr. Sánchez, gracias por su conversación diaria y por su aporte a la Salud Pública de la región y del país.

Se fue sin ningún aviso, sin molestar a nadie, alguno muy característico en él. Descanse en paz Sr. Sánchez.

Gabriel Arcas Suárez

Compañero de Trabajo

Comentarios