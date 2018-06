Maxi Salas fue oficializado como refuerzo de O’Higgins

El delantero trasandino, este lunes posó por primera vez con la casaquilla celeste. Según dijo, espera hacer un buen papel en el ataque del Capo de Provincia.

Ricardo Obando

Desde la semana pasada que se encuentra en Rancagua, y desde ayer trabajando de lleno con el primer equipo celeste. Maximiliano Salas, delantero de 20 años proveniente del All Boys de Buenos Aires, fue oficializado por O’Higgins como su nuevo atacante, siendo así el primer refuerzo de tres posibles previo al reinicio del Campeonato Nacional.

En sus primeras palabras con la camiseta de los rancagüinos, Salas dijo estar “muy contento de comenzar esta nueva etapa, con ganas, porque hace mucho quería estar”.

Junto con ello, destacó que dentro de sus características “me gusta en la cancha demostrar lo que sé, correr, meter, ir para adelante”.

Antes de llegar a Rancagua, aseguró, “algunos compañeros me comentaron que era lindo, un buen club, ordenado, y no lo dudé. Cuando me fueron a buscar, no dudé en venir”.

Y claro, Maxi Salas estará al menos una temporada en el Capo de Provincia, ya que el club pagó un préstamo por 75 mil dólares con la opción de compra del 80 por ciento de la carta del trasandino por un monto cercano al medio millón de la moneda estadounidense.

El jugador, además, recalcó que sobre su posición en la cancha, no le incomoda ser eje de ataque, pero que prefiere moverse libre en esa zona. “No tengo problema en jugar de 9 o por fuera, me gusta buscar la pelota para que me llegue”, sentenció.

Finalmente, el delantero trasandino envió un mensaje a los hinchas, comentando que “de mi parte, siempre va a estar la disposición para dejar todo y quiero hacer las cosas bien”.

Comentarios