Sindicato de Supervisores de El Teniente se desafilia de la FESUC

– Un 63% de los asociados optó por dejar la Federación de Supervisores de El Cobre (FESUC), en una votación en la que participó más del 96% de los asociados.

El Sindicato de Supervisores Rol A de El Teniente (SISET) aprobó el miércoles último, por amplia mayoría, su desafiliación de la Federación de Supervisores de El Cobre (FESUC), luego de un proceso de votación en la que participó más del 96% del universo de socios inscritos.

Se indicó que la moción de desafiliación a la FESUC obtuvo un 63% de aprobación del universo total de socios inscritos, superando con ello la mayoría absoluta requerida.

Se agregó que por primera vez en la historia del SISET, el proceso se llevó a cabo mediante votación electrónica, alcanzando la opción “Apruebo la Desafiliación de FESUC” un total de 281 votos, mientras que 141 votos fueron para la opción “Desapruebo la Desafiliación de FESUC”. Se registraron también 7 votos en blanco y 1 voto nulo.

MOTIVO DE LA DESAFILIACION

El presidente del SISET, Cristian Aracena, agradeció la alta participación y se comprometió como directiva “a trabajar con más fuerza por los derechos y el bienestar de los supervisores y profesionales Rol A de la División El Teniente”.

Aracena lamentó que se llegara a esta situación y fue enfático en señalar que “la actual situación de la FESUC no representa a los supervisores de El Teniente. Nosotros queremos ser representados por dirigentes con legitimidad en las bases y elegidos por votación popular y eso no se está cumpliendo. No compartimos el que administrativamente se quiebre la voluntad democrática, reflejada en el no cumplimiento de los estatutos de la FESUC que fueron modificados por amplia mayoría”, dijo. Asimismo, descartó que esto signifique la pérdida de algún beneficio, los que reiteró están garantizados por contrato colectivo.

Actualmente el SISET tiene 447 socios y constituían aproximadamente un tercio de la FESUC.

El proceso electoral se llevó a cabo por la empresa Evoting la que está autorizada por la Dirección del Trabajo para realizar votaciones sindicales y de asociaciones de funcionarios del Estado.

Comentarios