Apoderados deponen la toma de la Escuela en Coínco

Denunciaban agresión de profesora de religión en escuela de Copequén, por lo que se oponían a que la docente volviera a realizar clases en el establecimiento. La profesora fue momentáneamente reubicada en otro establecimiento educacional a la espera de un nuevo sumario en su contra.

Este lunes, un grupo de apoderados de la Escuela F-245 se tomaron el establecimiento denunciando presuntas agresiones de la profesora de religión hacia dos alumnos de básica del recinto educacional. Es por esto que el colegio inició una investigación sumaria, resultados que no dejaron conforme a padres y apoderados, los que tomaron la radical decisión de tomarse la escuela de Copequén.

Así lo dio a conocer la tesorera del centro de Padres de la Escuela F-245, Marlene Padilla “nos tomamos el colegio, porque acá hay una profesora que imparte clases de religión. Ella estaba en sumario porque vulneró los derechos de dos alumnos de este colegio al maltratarlos físicamente, pero también hay muchos niños que ha maltratado psicológica y verbalmente”, argumentó.

Y es que luego de sumario, la profesora de religión podía retomar sus funciones este lunes, pero los apoderados ya no la quieren en la escuela “el sumario determinó que no habían encontrado pruebas contra ella por lo que este lunes iba a volver a hacer clases a nuestro establecimiento. Como apoderado, decidimos tomarnos el colegio, porque no queremos que ella vuelva a hacerle clases a nuestros hijos”, argumentó Padilla.

No obstante por la tarde de este martes, la situación tuvo un vuelco en 360 grados pues la toma fue levantada por los apoderados luego que sostuvieron una reunión con el director del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), así lo informó la presidenta Centro General de Padres, Constanza Cavieres “Nos reunimos con el DAEM y la toma se levantó porque la profesora en cuestión va a sumario de nuevo, mientras tanto, la ubicaron en el Liceo de Coínco. Ya mañana (hoy) los niños tienen clases normales. Es una muy buena noticia para nosotros que reabran el sumario para que la saquen definitivamente como docente de religión porque tenemos pruebas, fotos y constancia de los malos tratos hacia los niños”, aseguró.

“NO TENEMOS INJERENCIA CONTRAACTUAL”

Por su parte, el Vicario de Educación del Obispado de Rancagua, padre Valentín Zúñiga explicó que la profesora “está actualmente acreditada para impartir clases de religión abalada por el párroco de Doñihue”, dando a conocer que la docente en cuestión “cuenta con su Certificado de Idoneidad que se imparte anualmente, el que depende de la información que aporta el sacerdote aval, en este caso el padre Patricio Cavour”.

El Vicario agregó que “Actualmente se ha presentado unas evaluaciones que de alguna manera el director del colegio manifestó su disconformidad sobre su docencia”, agregando que “las quejas que han manifestado, son principalmente en cuanto a lo académico y eso a nosotros no nos compete. Nosotros estamos para acreditar a alguien en lo moral, en el desempeño, etc. (…) Le expresé al DAEM, Raúl Guiñez que no tenemos injerencia contractual, porque no contratamos ni finiquitamos a profesores; sino que nos atenemos a habilitar a profesores durante el año vigente, de tal manera que un profesor de una año a otro puede que no sea acreditado siempre y cuando el sacerdote aval manifieste que no está de acuerdo con algún aspecto moral”.

El padre Valentín Zúñiga explicó que la docente se reestableció en sus funciones este lunes, “estuvo en sumario y salió sobreseída. Todos estos meses estuvimos en período de espera hasta saber el resultado, mientras ella estuvo en trabajos administrativos reubicada por el DAEM y la resolución le dio el favor a la profesora y quedó sobreseída”, finalizó el Vicario de Educación.

Seremi de Educación, Leonardo Fuentes:

“Pondremos los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Educación”

Consultado por la situación, el Seremi de Educación, Leonardo Fuentes explicó que “la semana pasada me reuní con el vicario de Educación, que me señaló que tenía este inconveniente por una acreditación de una profesora de religión donde lo que hace es verificar la idoneidad moral y ética de quienes van a hacer clases de religión, se le pide informes a su párroco y estos emitieron informes favorables, por tanto emitieron la certificación de idoneidad de esta docente”.

Fuentes agregó que “Con posterioridad, el DAEM de Coínco informó que esta docente estaba sumariada y con un desempeño deficiente, lo que aparentemente impedía la acreditación de Obispado, no obstante el Obispado señala que ese informe se lo entregaron con posterioridad a la certificación y lo que corresponde en este caso es que el DAEM resuelva este tema administrativamente. Aquí hay dos versiones distintas, una infracción a la normativa legal, por tanto pondremos los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Educación que es el organismo que le compete esta situación”, argumentó.

No obstante, el seremi informó que el establecimiento educacional en horas de la tarde depuso la toma del recinto, mientras que se abrirá un nuevo sumario para la docente en cuestión, mientras se mantiene en funciones en el liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín de Coínco.

