Hasta el sábado puede ver la exposición “Estudio para una contienda desigual” en el Museo Regional

La muestra pertenece a la artista visual Fernanda Barceló, quien elaboró una serie de retratos pictóricos acerca de nadadores de la Región de Los Lagos. Su propuesta revela cómo dichos deportistas enfrentan el Canal de Chacao, de un modo monumental, valiente y sublime.

Marcela Catalán

Fotos: Marco Lara

Hasta el sábado 30 de junio puede visitar la exposición “Estudio para una contienda desigual”, en el Museo Regional de Rancagua. Se trata de una propuesta de la artista visual Fernanda Barceló, iniciativa que ha sido descrita como “una bitácora viva de la Región de Los Lagos, tan realista o documental, como imaginaria y mítica”. Lo primero, debido a que presenta una serie de retratos pictóricos de nadadores de la mencionada zona, entre quienes se encuentra uno que cada año cruza el Canal de Chacao: Tito Águila”. Respecto a lo segundo, los bañistas se transforman en figuras míticas al someter su cuerpo a las gélidas aguas, venciendo grandes distancias gracias a un excesivo esfuerzo.

“En la lucha contra la naturaleza, estos personajes le dan una personalidad y un carácter a esa misma naturaleza, la convierten en un protagonista activo”, sentencia Federico Brega, Magíster en Historia del Arte. “El nadador confronta el territorio, dotándolo de (…) la suma de las historias trágicas o maravillosas que acontecieron en esas aguas. Es un campeón popular (…), pero también un héroe mítico que, al domar o vencer las fuerzas de la naturaleza, le da una personalidad: el mito no es nunca la historia de una persona, sino la historia del conflicto entre un cuerpo y un territorio específico”, agrega. Todo lo anterior se ve reflejado en pinturas a acrílico y témpera, aparte de dibujos.

La exposición que Barceló hoy enseña en el Museo Regional, es la continuación de un proyecto que empezó en 2013. “Comenzó como una especie de parodia, para (participar en) un concurso. Se me ocurrió realizar una parodia visual, de nado en piscina versus nado en travesía, enfrentándose Michael Phelps con Tito Águila de Chiloé. Era absurdo, algo que sólo podía ocurrir gracias a las artes visuales”, recuerda. Sobre el último deportista, indagó en su historia y quedó sorprendida.

“Él nació en los palafitos de Pedro Montt, en Castro, desde donde se tiraba al mar. Cruzó desde ahí, de manera autodidacta. Luego cruzó el Canal de Chacao, el Estrecho de Magallanes, solo con su mochila y un amigo”, explica.

“Esto no se trata sólo de hablar de los nadadores. Tito Águila es una persona común, que logra cosas extraordinarias, en este caso, en el océano. A partir de lo anterior, un artista de Rancagua realizaba la analogía con el mundo del arte, ya que uno puede empezar una iniciativa con recursos propios, proponiéndose lograr algo grande desde el margen, haciendo suya esa contienda desigual”, sentencia Barceló. En cuanto a cuál ha sido su lucha, cree que mostrar su trabajo en diferentes sitios. “Ir a un lugar (a enseñar esto), sin fondos (para trasladarse), es bien pesado. Por ejemplo, tuve que ir a Porvenir sin haber ganado un Fondart Regional. Eso implicó gastos que deben ser solventados”. De hecho, desarrolló la continuación de su proyecto sin aportes ajenos. “El cerebro no se apaga por no tener financiamiento. Al final, te las rebuscas y lo haces igual”, comenta.

Carboncillos sobre papel. La muestra se inspira en diferentes nadadores de la Región de Los Lagos. “Travesía 2018”, gouache sobre papel.

