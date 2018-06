En Navidad: Vehículo de Carabineros termina en el mar luego de acudir a procedimiento

Un llamado al sector de Puertecillo motivó a que el vehículo se introdujera en un terreno de difícil acceso, motivando el accidente.

Fernando Ávila Figueroa

Foto vía twitter: @avarela88

La información indicaba que un vehículo de Carabineros había sucumbido en las aguas del mar en la comuna de Navidad. Grave situación que provocó que los funcionarios policiales nada pudieran hacer, por lo que resultaba necesario conocer los detalles de este incidente.

Es por ello que conversamos con el Mayor de la Tercera Comisaría de la comuna de Pichilemu, Comisario, Ítalo Roco, quien dio a conocer que fue el martes último, a eso de las 14:00 horas, cuando un vehículo policial encontraba realizando labores de integración comunitaria en el sector de Puertecillo, específicamente visitando juntas de vecinos. Cuando regresaban fueron solicitados por un administrador de un fundo quien les indicaba que una camioneta de color rojo, se encontraba realizando casería en el borde costero.

Una vez en el lugar, en el sector de la playa Puertecillo existe una caída de agua, cuyo afluente cae directo al mar, ingresando el vehículo policial al borde costero, y pasando por este lugar, el que según el Mayor no tenía más de 30 centímetros de profundidad, pero a raíz de lo blando por la arena, el vehículo queda estancado, y sumado al peso de la estructura se produce el hundimiento.

La autoridad añadió que no fue más del 30 por ciento de la estructura del vehículo la que se hundió, creyendo que la foto que fue tomada llama al engaño, ya que no se ve la extensión de la especie de canal, donde se observa que prácticamente el vehículo está en medio del mar, hecho que desmiente. “El vehículo no cayó al mar, solamente pasó por una especie de canal, se hicieron las maniobras para poder sacarlo de manera inmediata, no hubo resultados, y con ayuda de los propios agricultores fue retirado del lugar”, dijo el Mayor.

El Comisario de Pichilemu sostuvo que los funcionarios no resultaron con daños físicos, así como tampoco hubo daño estructural del móvil, enfatizando que se trató sólo de un procedimiento policial, donde la comunidad los requería, debido a que se estaba realizando casería ilegal, realizando un patrullaje rutinario con las consecuencias antes mencionadas.

El vehículo luego de ser retirado del lugar fue derivado hasta la Tenencia Navidad, sumado que ante hechos de este tipo, se deberán realizar las indagaciones internas, para que de este modo según el Mayor se establezcan los daños al vehículo, y si existieron funcionarios lesionados, procedimiento que la autoridad policial calificó como normal en todas las instituciones públicas.

