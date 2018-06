Abogado de Monseñor Goic, Carlos Márquez: “Como Obispo o no, siempre tiene que estar disponible para cualquier investigación, es un deber ciudadano”

Sostuvo que Monseñor Goic pasará a la historia como un hombre que tuvo un gran papel en la defensa de los Derechos Humanos, y en los derechos de los más desvalidos, recordando que fue él quien creó el concepto de salario ético que en la actualidad se comienza imponer.

Fernando Ávila Figueroa

Foto Héctor Vargas

Conocida la noticia de que desde El Vaticano se aceptaba la renuncia del Obispo, Alejandro Goic, el destacado abogado reconocido por la defensa de los Derechos Humanos, Mario Márquez en las afueras del obispado sostuvo que aún no se puede hablar de defensa, ya que Alejandro Goic se apersonó a la Fiscalía en calidad de testigo, calificativo que sostiene entregó el propio Ministerio Público. Agregó que el derecho a la defensa es siempre positivo cualquiera que sea la condición que uno revista, ya que enfatizó que todos somos iguales ante la ley.

El abogado indicó que mientras la calidad de Goic sea de testigo, da lo mismo si es Obispo titular u Obispo emérito, ya que la figura aún no ha cambiado, por lo que recién ahí se deberá hablar al derecho a defenderse, lo que dependerá de lo que vaya haciendo el Ministerio Publico. El abogado cree que esta determinación se debió por la edad del Obispo Goic, puesto que sostiene que la renuncia la tiene presentada desde hace bastante tiempo, asegurando que “nunca será una obstrucción para ninguna investigación. Como Obispo o no, siempre tiene que estar disponible para cualquier investigación, es un deber ciudadano que no tiene nada que ver con la investidura que uno pueda tener”, dijo el abogado.

Mario Márquez sostuvo que Monseñor Goic pasará a la historia como “un hombre que tuvo un gran papel en la defensa de los derechos humanos, un hombre que tuvo un gran papel en los derechos de los más desvalidos”, recordando así que fue el prelado quien creó el concepto de salario ético “él es el autor del concepto Salario Ético que hoy de alguna y u otra manera se comienza a imponer y la gente lo recordará por eso y no por este acontecimiento desafortunado”.

En tanto, desde la Fiscalía Regional de O’Higgins se informó que la investigación del caso sigue exactamente igual, ya que el Obispo al ser un ciudadano no cuenta con algún fuero especial, por lo que si se le solicita volver a declarar en calidad de testigo debe acudir a hacerlo.

