Vecinos se manifiestan en contra de instalación de plantel de aves

Los habitantes del Valle Hermoso del Huique han realizado diversas manifestaciones para demostrar su descontento contra la empresa

Un rotundo y decidido “no” es el mensaje que un grupo de vecinos reunidos en la agrupación de defensores del Valle Hermoso del sector del Huique en la comuna de Palmilla, dijeron ante la posible instalación de un plantel avícola en el sector. Fueron unas 300 personas las que se tomaron la carretera que une internamente los valles de Colchagua y Cachapoal cortando el tránsito pacíficamente el domingo pasado. Según los afectados marcharon con una clara consigna para evitar a toda costa que se instale un plantel de aves.

Según el presidente de la organización Defensores del Valle, Miguel Millacaris sostuvo que “como dirigentes, junto a los vecinos no dejaremos que se instale en la zona esta avícola, queremos vivir en un ambiente limpio, sin malos olores ni contaminación, por ningún motivo dejaremos que se llene de gallinas los cerros del Huique, sabemos por experiencia que la contaminación de estas llega al agua y el aire y eso no puede ocurrir. Quiero destacar la unión y fuerza que ha tomado este movimiento que cada día suma más respaldo a todo nivel”.

El dirigente junto a la directiva del movimiento integrada por David Díaz, José Yáñez y Matías Escobar aseguraron en conjunto que “no existe forma en que la empresa avícola se instale en Valle Hermoso”. El Senador Juan Pablo Letelier sostuvo que “me sumo al rechazo de los vecinos de Valle Hermoso y las autoridades de la comuna de Palmilla, a la opinión que tiene la comunidad respecto a la vocación de su uso territorial que ya está definido pública y legalmente en nuestra región. Y también hacer un llamado a los empresarios de nuestra región y a los que vienen de fuera a que entiendan que en esta región queremos que la actividad económica, sin duda, sea un beneficio para la región y su gente y que este en armonía con las vocaciones y usos de los territorios, no se puede instalar cualquier actividad económica en cualquier zona y esta la vamos a rechazar.”

Para el concejal de Palmilla que acompaño a los vecinos en la marcha José Manuel Cucumides los reclamos de los vecinos son totalmente legítimos pues exigen respeto. Dijo que “los vecinos están movilizados con justa razón, porque este sector no tiene una vocación industrial es una zona campesina que se deben preservar y no permitiremos que afuerinos vengan a invadir nuestros espacios, acá podemos ver a las autoridades locales y otros concejales juntos, diciendo entre todos no a la instalación de la avícola. Queremos proteger el medio ambiente que un valle hermoso esté libre de contaminación y malos olores, los vecinos quieren vivir en forma digna, tanto los adultos mayores como los niños y eso le aseguro se respetara por el bien de los vecinos” .

Actualmente existe una petición de una empresa agrícola para comenzar los trabajos de construcción de obras en el sector al Municipio, respuesta que se conocerá en las próximas semanas.

