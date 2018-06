Familia necesita $500 millones para tratamiento de su hijita

– Una grave enfermedad sufren dos hermanos de Lo Miranda cuyos padres luchan por reunir el dinero para darle una mejor calidad de vida.

Gisella Abarca

Todos sumados por la misma causa es la consigna que por estos días mueve a vecinos de la localidad de Lo Miranda, en la comuna de Doñihue y es que dos pequeñitos necesitan urgentemente de la ayuda de todas las personas de buen corazón que aporten a sacar adelante la salud de Lucas y Mariana Bozo Muñoz.

Ellos son dos hermanitos de sector de Santa Cristina en Lo Miranda que presentan una grave enfermedad por lo que sus padres Nicole y Diego luchan por reunir el dinero para darle una mejor calidad de vida.

Lucas, tiene 3 añitos y medio, quien a los 5 meses de vida fue diagnosticado con una enfermedad llamada Atrofia Muscular Espinal Tipo 1 que le impide respirar, moverme y comer por sí mismo. Mientras que su hermana Mariana, tiene casi un mes de vida y le diagnosticaron la misma enfermedad, la diferencia es que la pequeñita aún está a tiempo de recibir el medicamento que Lucas no pudo obtener.

Así lo explica la madre de los pequeños, Nicole Muñoz “Los dos están diagnosticados con la enfermedad Atrofia Muscular Espinal Tipo 1, Lucas ya está con sus máquinas, con traqueo y gastrostomía y su paramédico que lo cuida, ya nunca más va a tener otra vida, porque ya no accedió a un tratamiento que le pudo haber cambiado su forma de vivir”.

Agregó que “A Mariana le hicimos los exámenes apenas nació y está a tiempo de recibirlo antes de que llegue a la condición que está Lucas. Estamos contrareloj porque necesita acceder a un costoso tratamiento que requiere $500 millones de pesos donde el primer año son 4 dosis y cada año son menos, pero es un tratamiento de por vida”.

Nicole argumenta que por estos días, su hija se encuentra en buenas condiciones, pero cada día que pasa es tiempo menos para juntar la gran suma de dinero que la ayudaría a optar al medicamento que le cambiaría radicalmente su calidad de vida a futuro “Ella está bien porque aún no se le desarrolla su enfermedad, pero el plazo es lo antes posible porque no sabemos en qué momento se le va a activar. Al Lucas a los 4 mese le comenzó y no queremos eso para Marianita. Si ella recibe pronto el medicamento podrá respirar, comer y hasta caminar solita a futuro”.

La joven madre con voz quebradiza expone que “Ésta es una enfermedad que los va matando día a día y corremos peligro, el medicamento que necesitamos tiene un precio para nosotros incansable, es por esto que necesitamos de la ayuda de todos que aporten un granito de arena para nuestra familia”. Si usted quiere aportar con estos pequeñitos, lo puede hacer a la cuenta de ahorro Banco Estado 38060198753 a nombre de Nicole Muñoz Ibarra, rut 17.525.066-2, Nicolee.ibarra242@gmail.com, o contactarse al teléfono 83662761.

UN PUEBLO UNIDO

Lo amoroso de los pequeños, que cuente con una mejor calidad de vida y que puedan sobrevivir a esta enfermedad es lo que ha movilizado a una comuna completa. Es así que el municipio de Doñihue, con el fin de aportar a la causa está trabajando a toda máquina a realizar una especie de Teletón local que se realizará el 28 de julio en el gimnasio de la Escuela de Lo Miranda para aportar económicamente a la familia Bozo.

Por su cuenta de facebook el alcalde Boris Acuña apuntó “Me enorgullece ser parte de esta comuna, y ver como cada uno de ustedes es capaz de ponerse la mano en el corazón para ir en ayuda de Lucas y Mariana. Por que todas sus ideas son buenas, hemos decidido canalizar la ayuda y colaborar con la familia en la organización de una Teletón. Es por esto que les pedimos a todos ustedes y quienes quieran colaborar o aportar para esta evento solidario (…). Invito a toda la comuna a unirse por Lucas y Mariana”.

Información que reforzó el Relacionador Público del municipio de Doñihue Pablo Diaz “Acá casi todos conocemos el caso de estos dos hermanitos de Lo Miranda, hicimos publicaciones de unos eventos para su beneficio y a raiz de eso, nace la inquietud de la gente de realizar una especie de Teletón a beneficio de los pequeños, así que nos pusimos a disposición con toda la logística que tenemos para poder realizar el evento que aún no tiene nombre”.

Para este fin, explica el funcionario municipal están en campaña de reunir artistas locales o de la región para que se sumen a la causa solidaria “estamos haciendo un llamado a todos los artistas que quieran ser parte de este evento solidario, que se comuniquen con el Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad o llamar al 72 2 959206 y según la cantidad de artistas y el tipo de show que presenten, vamos a ir ordenando para ver si será un evento por la noche, de media tarde o que se extienda por todo el día. También durante esa jornada queremos vender cosas para comer, pero requerimos que todos los aportes en plata o materiales se lo vayan dejando a la familia para así ser lo mas transparentes posibles”.

A este beneficio se agrega que el próximo 13,14, 15 de julio en el marco del aniversario comunal, se llevará a cabo la Fiesta del Chacolí “Ahí nos solicitaron que querían poner un puesto para vender anticuchos. Ahí es otra oportunidad para cooperarles”.

Además – explicó Diaz- la municipalidad de Doñihue todos los años realiza domaduras abiertas a la comunidad “pero este año y por esta situación social, el alcalde Boris Acuña decidió que las domaduras tendrán un costo de entrada de $500 mínimo, si la gente quiere aportar más bienvenido sea y toda esa plata va a ir en beneficio de la familia”, apuntó.

También los vecinos están reuniendo cooperaciones para llevar a cabo un bingo del que próximamente se dará a conocer la fecha “y así estamos tratando de reunir todas las fuerzas para poder aportar de la mejor manera”.

A esto se le suma que el Club Deportivo Tricolor Plazuela de Lo Miranda, decidió hacerle un evento deportivo el próximo sábado 7 de julio, en el estadio del club, donde el municipio local aportará con las copas y la amplificación.

Como apoyo adicional, los establecimientos educacionales de la comuna decidieron realizar el Día del Color con un cobro monetario por alumno, el que irá en directo beneficio para la familia.

