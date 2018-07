Carabineros de la Región insta a la comunidad a utilizar con responsabilidad los números de emergencia

Se informó que es transcendental y prioritario mantener la línea desocupada, para otorgar una atención rápida a las reales emergencias policiales.

Debido a la congestión en las líneas de emergencias y en particular del Fono 133, Carabineros de la Prefectura Cachapoal formuló un llamado a la ciudadanía a dar el correcto uso a esta línea, que como su nombre lo describe es para emergencias policiales.

Las llamadas que ingresan al 133 requieren de una respuesta inmediata por parte de la víctima o por quien observa alguna situación anormal. Dicho llamado es derivado por el telefonista, según sea su prioridad. Sin embargo, no siempre estas “emergencias” revisten el carácter de urgente, por tal motivo y para lograr una comunicación expedita, una atención rápida y oportuna, el Prefecto de Cachapoal, Coronel Juan Baeza Gaete, formuló una invitación a la ciudadanía a utilizar con responsabilidad los teléfonos de la Central de Comunicaciones (CENCO).

“Es fundamental poder mantener las líneas libres, porque eso nos permite otorgar una atención inmediata a las reales y verdaderas emergencias policiales que nos informa la ciudadanía, por esta razón se establecieron teléfonos exclusivos para otros hechos policiales”. Destacó Baeza.

El 135 “Fono Drogas” nació por la necesidad de recoger denuncias sobre posibles focos de tráfico y consumo de drogas, además de entregar orientación a los padres sobre esta problemática. Los antecedentes que se entreguen a través del 135 son totalmente confidenciales y no es necesario revelar su identidad. Sin embargo, se requiere seriedad y responsabilidad en las llamadas, para evitar pérdida de tiempo y credibilidad en el sistema.

El fono “información” 139 fue instaurado con la finalidad de descongestionar el alto ingreso de llamadas de consultas de tipo policial efectuadas al Fono de Emergencias 133, donde se puede requerir información acerca de teléfonos y ubicación de unidades policiales, teléfonos y ubicación de tribunales, ubicación de calles, estado de carreteras, estado y ubicación de pasos fronterizos, recorridos de buses, restricción vehicular, diversos temas de tipo policial.

El “fono niños” 147 fue instaurado con la finalidad de que sirva como una instancia preventiva de orientación y apoyo especialmente dirigida a los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de amenazas o vulneración de sus derechos, se reciben sus requerimientos, entregándoles orientación y concurriendo a su auxilio, procediendo a la denuncia según corresponda.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Todos los servicios telefónicos se encuentran disponibles para la atención de la ciudadanía las 24 horas del día, los 365 días del año, y se puede acceder tanto desde teléfonos de red fija como teléfonos móviles.

Por su parte, el fono “violencia intrafamiliar” 149, recibe denuncias por maltrato y violencia dentro de los núcleos familiares y es atendido por personal experto e instruido en estas materias, el cual mantiene la confidencialidad de la información y trabaja directamente con la víctima y el tribunal.

Sin embargo, muchas veces los llamados telefónicos saturan o congestionan las líneas, por este motivo, y para que usted pueda ser atendido a la brevedad posible, también están disponibles los números (72) 2972040 y (72) 2972041 correspondientes a la mesa central de comunicaciones “CENCO”.

“A través de estas dos líneas adicionales la Central de Comunicaciones CENCO atenderá el llamado de emergencia, ya sea por accidente de tránsito, robo, riña, (delitos de mayor connotación social), de forma rápida y expedita. No obstante ello, es importante que la ciudadanía tenga presente que estos teléfonos son sólo para emergencias policiales, por lo cual se invita a todas las personas y en particular niños, niñas y adolescentes a hacer un buen uso de estos teléfonos y a no congestionar las líneas con bromas o “pitanzas”, puesto que ello dificulta a los Carabineros para que den respuesta oportuna a las demandas ciudadanas”, dijo el Prefecto de Cachapoal.

