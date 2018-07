Senador Letelier pide explicaciones de porque hospital de San Fernando no es considerado en plan de inversión

“Todos sabíamos que la priorización existente desde hace años era: San Fernando, San Vicente, Rengo y Pichilemu… en ese orden… y resulta que San Fernando se cayó, que alguien explique con qué criterio tomaron esta decisión. Aplaudo la inversión en salud, pero hay que hacerlo de forma seria y responsable”. De esta forma, el Senador Juan Pablo Letelier manifestó su molestia y preocupación por el futuro de uno de los dos hospitales de Alta Resolución de la Región.

Letelier que realizó un recorrido del recinto junto a dirigentes regionales de FENATS, señaló lo que considera serias debilidades en infraestructura del recinto, como la falta de espacios laborales adecuados para sus trabajadores -administrativos, técnicos y profesionales-, la escasa modernización en las herramientas administrativas de relevancia para los usuarios (fichas médicas apiladas en el suelo); la carencia de elementos esenciales para la atención de pacientes, especialmente en el área de urgencia.

En este marco, Letelier señaló que “ las condiciones del Hospital de San Fernando dan para llorar. El Gobierno dijo que haría una gran inversión en salud, con un monto superior a los $321 mil millones -26 mil millones del Gore y, poco menos de 300 mil de parte del Gobierno central-, pero, no indican que estas cifras responden a un Plan proyectado a 8 años y que sólo representan al 5% del presupuesto de la Región. Me parece que no se está dando la prioridad que la salud de O’Higgins requiere, y eso me tiene muy molesto”, aseguró.

Así también, el Senador Juan Pablo Letelier indicó que la Región contaba, desde hace años, con un plan histórico que siempre incluyó la regularización del Hospital de San Fernando, lo que hacía aún más difícil comprender las nuevas determinaciones que, a su juicio, “parecieran no responder a estudios ciertos y rigurosos; sino que más bien a decisiones de tipo políticas, de parte de personas que no cuentan con las capacidades idóneas, para tareas como éstas”, afirmó.

Finalmente, el congresista llamó al Gobierno Regional a dejar de lado el centralismo en la capital regional a la hora de asignar recursos, con la finalidad de generar más equidad e inclusión con otras comunas de la Región.

Comentarios