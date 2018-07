Una persona fallecida deja accidente vehicular ocurrido en Olivar

El Fiscal del caso instruyó la presencia de la Siat de Carabineros para esclarecer los hechos, siendo detenido el conductor del vehículo particular, ya que según los primeros peritajes mantenía alcohol en la sangre.

Un accidente con consecuencias fatales se produjo la madrugada del sábado último en la comuna de Olivar. Según información de Carabineros, se trató de una colisión por alcance, ocurrido en Avenida O’Higgins kilómetro 3, sector rural San Manuel, cuando el reloj marcaba cerca 06:15 de la madrugada.

Los hechos indican que A. A.C, de 49 años, conducía su vehículo particular de Oriente a Poniente por la citada avenida, cuando colisiona por alcance al taxi colectivo conducido por M. C. C, de 29 años, y este choca por proyección un poste de alumbrado público. El vehículo particular vuelca a un costado de la ruta, resultando tres personas lesionadas, falleciendo en el trayecto al Hospital Regional, Laura Amanda Flores Barahona, de 27 años, quien era pasajera del taxi colectivo.

Tras el accidente se le efectúa la prueba respiratoria a A.A.C, conductor del vehículo particular arrojando 1.68 de alcohol en la sangre, mientras que el conductor del colectivo arrojó normal estado de temperancia.

El Fiscal del caso instruyó la presencia de la Siat de Carabineros para esclarecer los hechos, siendo detenido el conductor del vehículo particular. Los heridos fueron identificados como Carlos Muñoz de 29, años y Valentina Figueroa de 24 años de edad. Cabe destacar que Carlos Muñoz se desempeña como el asesor jurídico de la Seremi de Bienes Nacionales, y ambos fueron dados de alta desde el Hospital Regional el mismo día sábado.

