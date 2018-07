San Fernando: Cuatro detenidos luego de intentar darse a la fuga de Carabineros

Los sujetos portaban droga y arma de fuego, siendo reducidos por personal policial.

Fernando Ávila F.

Carabineros del Retén Placilla, dependientes de la Primera Comisaria San Fernando, cuando realizaban servicios relacionados con el plan “Ruta Segura”, específicamente en la Ruta I-90, Cruce Placilla, procedieron al control de identidad de cuatro sujetos ocupantes de un vehículo, ante lo cual uno de ellos se da a la fuga, siendo reducido.

Fue así como E.T.C, de 24 años, portaba un electroschock, J. M. M, de 23 años portaba una pistola 9 milímetros con su cargador y 6 tiros., H. B. C, de de 21 años, portaba dos envoltorios con pasta base de cocaína, y C. D. R, de 21 años, mantenía en su poder marihuana.

Se procedió a su detención de todos quienes registran domicilio en San Fernando, con antecedentes penales y antecedentes policiales. El arma no se encuentra inscrita, lo que fue verificado por personal del OS-11 de Carabineros.

El Comisario, Mayor Carlos González Coquelet, fue quien administró el procedimiento, solicitando la concurrencia del personal OS-7 para realizar los peritajes correspondientes, así como se trabaja de forma interna con la Sección de investigación policial (SIP) con los antecedentes de los antisociales, con la finalidad de determinar si tuvieron participación en otros delitos.

