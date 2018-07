Insaurralde no volverá

En O’Higgins confirmaron que pese a que el nombre de “Gary” interesa al nuevo entrenador, es improbable una nueva pasada por el Monasterio. Además, apunta a completar el cupo de extranjero que queda para reforzar al equipo.

Ricardo Obando

Pese a que el director técnico Mauricio Larriera manifestó que Cristian Insaurralde es un jugador que tiene las características deportivas para regresar a O’Higgins, desde el club puntualizaron que una segunda pasada del argentino en el Capo de Provincia es prácticamente imposible.

El delantero, hace pocos días se despidió de los hinchas de Cerro Porteño a través de las redes sociales, confirmando que el préstamo por una temporada culminó.

En ese sentido, contractualmente el retorno a Chile de “Gary” era posible, pero no. Sobre ese caso, Larriera expuso que no vería con malos ojos la vuelta del extremo al cuadro celeste, asegurando que “sí podría estar, cómo no. Todos los jugadores que tienen condiciones de llegar a este club están en consideración”.

Es más, desde la dirigencia se cerraron a la opción. Según el vicepresidente ejecutivo Cristian Abumohor, Insaurralde “no sigue en Cerro porque terminó su contrato. Pero, la verdad, pienso que lo más probables es que no llegue de vuelta acá”.

Al respecto, comentó que “hay temas contractuales, y deseo del jugador, donde uno ve difícil un retorno”.

LLENAR LOS CUPOS

Para los rancagüinos, la necesidad de reforzar al plantel con el máximo de jugadores que permiten las bases del campeonato es una prioridad.

Sobre eso, Cristian Abumohor manifestó que “tenemos un cupo de extranjero, que es lo que siempre pensamos ocupar, y el resto no es fácil, porque la posibilidad de jugadores nacionales es muy pequeña”.

Es por ello que estaban trabajando en la opción de un futbolista chileno, y ese era Gerardo Navarrete.

Finalmente, el directivo aseguró que con respecto al último cupo extranjero, conversaron con Larriera y que “quedamos con tomarnos un tiempo, porque él quiere estar con el equipo y evaluar”.

