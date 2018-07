Normalización de Hospital San Fernando deberá seguir esperando

– Hasta la fecha el recinto asistencial de la capital colchaguina no ha sido considerado con grandes obras en el plan de inversión presentado por el Servicio de Salud O’Higgins y tampoco se contempla la normalización del recinto asistencial. “El Hospital de San Fernando no estaba contemplada en la actual programación”, argumentaron desde la entidad.

Gisella Abarca

El martes 12 de junio en una en una sesión del Consejo Regional (CORE), sus miembros aprobaron el Convenio de Programación Estratégico de la Red Asistencial presentado por el Servicio de Salud O’Higgins, un acuerdo por 321 mil millones para mejorar y modernizar red asistencial en 8 años, monto que será cofinanciado por el Gobierno Regional con 26 mil millones y una inversión sectorial del Ministerio de Salud de 295 mil millones de pesos.

Esta buena noticia para el sector salud fue anunciada con bombos y platillos por las autoridades regionales, pues la aprobación de este convenio significa la ejecución de un ambicioso plan que busca cambiar la cara de la salud en El Libertador, beneficiando a más de 15 comunas.

El Convenio de Programación Estratégico de la Red Asistencial considera la reposición y normalización del Hospital de Rengo, San Vicente y Pichilemu, además de la conservación de los hospitales de Coínco, Graneros, Pichidegua y la red eléctrica del Hospital de San Fernando, dejando en lista de espera la ansiada normalización del recinto asistencial de la capital colchaguina.

“LAS CONDICIONES DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO DAN PARA LLORAR”

Situación que no dejó pasar el senador Juan Pablo Letelier haciendo duras críticas en cuanto que el hospital de San Fernando no fue considerado en plan de inversión “Las condiciones del Hospital de San Fernando dan para llorar. El Gobierno dijo que haría una gran inversión en salud, con un monto superior a los $321 mil millones -26 mil millones del Gore y, poco menos de 300 mil de parte del Gobierno central-, pero, no indican que estas cifras responden a un Plan proyectado a 8 años y que sólo representan al 5% del presupuesto de la Región. Me parece que no se está dando la prioridad que la salud de O’Higgins requiere, y eso me tiene muy molesto”, aseguró.

De esta forma, el parlamentario socialista manifestó su molestia y preocupación por el futuro de uno de los dos hospitales de Alta Resolución de la Región el que aseguró estaba contemplado en un plan histórico para su regularización.

“SAN FERNANDO NUNCA FUE PRIORIZADO POR LA ADMINISTRACIPON ANTERIOR”

En respuesta a versiones que critican al actual Convenio de Programación de Salud de la Región de O’Higgins respecto a que no contempla el Hospital de San Fernando, el Servicio de Salud O´Higgins aclaró que “existe una desinformación de quienes señalan que la normalización del Hospital de San Fernando llevaba años priorizada. Lo anterior obedece a un error, ya que este recinto asistencial nunca estuvo contemplado en el convenio de programación proyectado por la administración anterior para los años 2015-2018, que por cierto tampoco prosperó”, así lo destacó el Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Claudio Castillo.

La autoridad de salud añadió que “en ese plan sólo se contemplaban las reposiciones de dos hospitales: el de San Vicente y el de Pichilemu, y ninguno de ellos se concretó, pero hoy, con este nuevo convenio de programación, que implica una inversión de más de 321 mil millones de pesos a ocho años, no sólo se invertirá en estos dos recintos hospitalarios, sino que además se construirá otro hospital en Rengo y un centro de referencia de Salud en Machalí”, argumentó Castillo.

Informó que a lo anterior se suma la creación de once nuevos Cesfam: Navidad, N°2 Rancagua; Graneros, El Manzano (Las Cabras), Requínoa Poniente, Nº7 Rancagua, San Fernando, Chépica, Peralillo, La Estrella y Coltauco. Además de nuevos SAR en San Vicente y en Santa Cruz; la conservación de los hospitales de Coínco, Graneros, Pichidegua, la red eléctrica del Hospital de San Fernando, además de la reposición de 23 ambulancias y equipos para los Hospitales de Rengo, San Fernando, HRR, Santa Cruz, San Vicente y Pichilemu, entre otras iniciativas.

El director (s) del Servicio de Salud expresó “está más que claro la importancia que el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional le dan a la mejora y modernización de la red asistencial de nuestra región con obras concretas que cuentan con plazos establecidos y no con solo buenas intenciones. Aquí lo que hemos hecho es buscar la mejor forma de apoyar a la comunidad, la cual debe estar tranquila, pues ellos son nuestros usuarios y no se quedarán sin un recinto asistencial en su comuna o en una cercana que les brinde atención”, sostuvo.

Respecto a las razones por las cuales la reposición del Hospital de San Fernando no estaba contemplada en la actual programación, Claudio Castillo explicó que se basa en la Matriz Decisional del Proyecto de Normalización de Hospitales, donde cada recinto cuenta con una ponderación en base a cinco parámetros, que incluyen: Compromiso Institucional, Magnitud, Inequidad Territorial, Vulnerabilidad Infraestructura, Brechas y Externalidades. Pero es en inequidad territorial y magnitud donde este hospital cuenta con menor puntaje que el de Rengo, (convenio 2015-2018), ya que proyectaba una menor poblacional usuaria (73 mil en San Fernando y 95 mil en Rengo aproximadamente), “y eso –dijo Castillo- fue también determinado por personal técnico de la pasada administración, por lo tanto, si alguien no puso en relieve el Hospital de San Fernando, son quienes ahora deben dar explicaciones”, finalizó la autoridad de salud.

Comentarios