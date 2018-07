EDITORIAL: El Hospital de San Fernando

Hace pocos días el senador Letelier señalaba que “las condiciones del Hospital de San Fernando dan para llorar” y preguntaba porque este recinto no había sido considerado en el plan de programación recientemente presentado al Core donde se disponen millonarios recursos tanto del nivel central como regional, para grandes inversiones en salud en nuestra zona.

Es cierto que lamentablemente la inversión en salud en la región parece no haber sido lo suficiente en los años anteriores, entrampada en la caótica puesta en marcha del nuevo Hospital Regional, en un sistema informático no ejecutado o en el gran déficit del Servicio. En este sentido se agradece un ordenado plan de inversiones con una perspectiva de más de un gobierno, pero la respuesta central al cuestionamiento sobre San Fernando no fue abordada por la política respuesta entregada a través de un comunicado de prensa por la actual administración. Lo dicho por el director (s) del Servicio de Salud de O´Higgins Claudio Castillo que afirmó que “si alguien no puso en relieve el Hospital de San Fernando, son quienes ahora deben dar explicaciones” no es suficiente.

El problema cuando se politiza un tema es que este se entrampa en buscar responsabilidades, lo hizo el senador Letelier, lo hace el servicio de Salud sin responder a la pregunta central. ¿El hospital de San Fernando necesita una intervención?, ¿son adecuadas las condiciones donde actualmente se trabaja?, si la respuesta es positiva –más allá de si fue o no considerado en el convenio de programación- el problema entonces, en cuya solución debiese enfocarse nuestra clase política, es de gestionar los recursos para realizar esta necesaria inversión. Entendiendo eso sí, que los recursos no son infinitos, por lo que es necesario priorizar y que por razones fundadas puede haber otras inversiones que es más urgente realizar.

Pero si por otro lado la respuesta es negativa, es decir que el único hospital de alta resolutividad de la región ubicado fuera de Rancagua funciona en óptimas condiciones, entonces todos estos dimes y diretes no son más que una artificial polémica.

Luis Fernando González V.

Sub Director

