Gerardo Navarrete, refuerzo de O’Higgins: “Estoy con las mejores ganas de entrar en el equipo”

El volante, formado en la Universidad de Concepción, retornó al país tras cuatro años en el fútbol español, y en el Capo de Provincia quiere lograr grandes cosas.

La semana pasada, el día en que O’Higgins presentaba a su nuevo entrenador, el uruguayo Mauricio Larriera, el vicepresidente ejecutivo del club, Cristian Abumohor, manifestaban que estaban muy cerca de cerrar a un nuevo refuerzo, oportunidad que no querían dejar pasar.

Ese fue el caso de Gerardo Ignacio Navarrete, volante mixto formado en la Universidad de Concepción, y que luego de cuatro temporadas en el fútbol español tomó la determinación de aceptar la oferta del Capo de Provincia para regresar al país.

En ese sentido, el jugador, que ya practica desde el jueves junto al primer equipo, comentó que el venir a Rancagua se produjo debido a una decisión conversada con su círculo cercano.

Al respecto, dijo estar “con la mejor disposición, y entre la familia y representante tomamos esta opción”.

El decir sí a O’Higgins, confesó, lo tiene feliz, ya que dijo estar “muy contento de estar en Chile primero, y también de estar en este gran club”.

Además, apuntó que, “estoy feliz de volver a casa y con las mejores ganas de entrar en el equipo y entrenar al máximo”.

En su corta carrera, el jugador de 23 años (esta semana cumple 24) manifestó que “en la U de Concepción debuté a los 15 años, luego tomé la opción de ir a Europa a los 19. Allí estuve en Granada, Cádiz y Hércules, y surgió la oportunidad de venir a O’Higgins”.

Respecto a sus características deportivas, comentó que “me considero un jugador más mixto, me gusta mucho llegar al área, como quitar”. Eso, en palabras del propio Navarrete, es ser “jugador de mitad de campo hacia arriba y de medio campo hacia atrás, donde personalmente me siento más cómodo y me reflejo en esa posición”.

Sobre los integrantes del actual plantel, recordó que conoce perfectamente a uno, con quién fue compañero en el sur. “Conocía a Pedro (Muñoz) desde la Universidad de Concepción y los compañeros se ven como un buen grupo, estoy muy contento por el recibimiento”.

De cara a los desafíos en el semestre, donde O’Higgins tiene que sí o sí conseguir un cupo para torneos internacionales en 2019, dijo que “todos juntos tenemos que sacar el mejor rendimiento al equipo y así cumplir con los objetivos”. Lo anterior, en referencia a la mancomunión con la fiel hinchada celeste.

Con 1.460 minutos jugados esta temporada (en 24 partidos), Gerardo Navarrete llega con fútbol a esta experiencia en O’Higgins, en una zona de la cancha donde el grupo de volantes lo conforman Matías Vera, Ramón Fernández, Nicolás Oroz, Matías Sepúlveda, Hugo Herrera, Juan Fuentes y Alejandro Márquez.

Comentarios