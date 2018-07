SEGUNDA DIVISIÓN: San Antonio Unido frenó en seco a General Velásquez

El conjunto lila derrotó a los verdes por 2-0, en un partido donde el elenco de San Vicente no se vio bien, incomodado principalmente por las medidas mínimas de la cancha y el pasto sintético.

Las victorias consecutivas que sumaba General Velásquez hacía que los hinchas verdes pensaran que en El Quisco, la tarea frente a San Antonio Unido no sería tan compleja como lo fue. Los problemas que vive el conjunto del Puerto, principalmente económicos, no los sacaron del foco y terminaron parando en seco al cuadro de Roberto Rojas.

El fin de semana, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional de la Segunda División Profesional, el elenco sanvicentano cayó por 2-0 frente al SAU, en un partido irregular, donde los goles cayeron en el segundo lapso.

En el primer tiempo, el cuadro local intentó un poco más que su rival. Si bien es cierto, ambos elencos provocaron peligro en el área rival, hay que consignar que una nueva lesión complicó al cuadro del Valle del Cachapoal. El volante Tomás Vicencio debió abandonar en los 40′, y Matías Pérez lo reemplazó. Así, con el 0-0, se fueron al descanso.

Luego, en el complemento, el ir y venir sin aproximaciones claras se mantuvo por largos minutos. Eso sí, el conjunto de Guillermo Pérez encontró en los 66′ la apertura de la cuenta. Un carrerón por la derecha del ataque del SAU dejó con opción de remate al ex Colchagua Kevin Galdamez. El puntero no tuvo mayores problemas para acomodarse y definir con pierna derecha en el borde del área chicha. El remate no pudo ser contenido por el portero Eduardo Miranda y el balón terminó en el fondo de las mallas.

Tras ello, General Velásquez buscó sacudirse del tanto, pero no lo logró. Las líneas ofensivas del cuadro de Roberto Rojas no se encontró, y San Antonio Unido tuvo los espacios para el contra ataque. Fue así como, en los 84′, una pelota cruzada al área velasquina fue descolgada por Matías García, que la envió nuevamente el centro del área, donde apareció solo y sin marca Claudio Latorre para batir nuevamente a Miranda y sentenciar el partido.

Con el 2-0 los velasquinos terminaron cediendo los puntos ante un rival que estaba necesitado, que de los seis puntos en disputa entre ambos, le robó 4.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, Velásquez será local (el lunes) frente a Independiente de Cauquenes.

REACCIONES

Tras el partido, las voces del conjunto verde expusieron que no merecieron este derrota, en una cancha sintética y de dimensiones mínimas.

Fue así como Jorge González, manifestó que en El Quisco, “ellos también salieron a jugar a lo suyo, y no se pudo, dejamos todo. Nos creamos oportunidades y no las concretamos, ellos las suyas y las echaron adentro”.

Junto con ello, destacó que, en lo que va de torneo, “llevamos dos partidos perdidos, que no es para nada malo. El campeonato es largo y ya tenemos que pensar en lo que nos resta”.

En tanto, el capitán Patricio Troncoso, apuntó que esta caída duele porque “era un partido muy complicado, lo sabíamos. Salimos a jugar de igual a igual como en todos los partidos, pero la cancha nos jugó en contra, no nos pudimos adaptar, hubo mucho pelotazo, pero estamos tristes. Ahora tenemos que ir para adelante porque solo fue un tropiezo”.

Además, dijo que como General Velásquez tiene un par de partidos pendientes, “esos no los podemos perder, con esos nos podemos meter arriba y ahí tenemos que apuntar”.

Por su parte, el DT Roberto Rojas, manifestó que “hoy no era un partido para perder, el rival no nos superaba en ningún aspecto, y con pelotazos nos ganaron”.

A su vez, destacó el trabajo del SAU indicando que ellos “tenían un buen orden defensivo, pero nosotros tenemos que ir madurando, porque en este tipo de partidos los puntos tienen que ser nuestros”.

Ahora bien, de cara a los próximas semanas, cuando se abre la ventana para contrataciones, Roberto Rojas señaló que “nosotros tenemos que incorporar algo. Hay avances, necesitamos algo concreto y estoy trabajando para encontrar jugadores que caigan dentro de las posibilidades económicas del club, y también dentro de las condiciones técnicas que tenemos”. (FOTO: Fernando Zamorano / velasquezsanvicente.cl)

Ficha del Partido

San Antonio Unido (2): David Reyes, Narciso Cabrera (47′, Kevin Galdamez), Javier Guzmán, Cristián Canales, Fabián Barbosa, Iván González, Juan Pablo Carrasco, Bryan Rojas (78′, Juan Pablo Tobar), Gonzalo Álvarez, Claudio Latorre (86′, Gabriel Williams), Matías García. DT: Guillermo Pérez.

General Velásquez (0): Eduardo Miranda, Esteban Cossio, Danko Espinoza, Jorge González, Manuel Olea, Patricio Troncoso, Joaquín López (81′, Marcos Morales), Francisco Araya (62′, Kevin Orrián), Bryron Bustamante, Tomás Vicencio (40′, Matías Pérez), Milton Alegre. DT: Roberto Rojas.

Árbitro: Miguel Araos.

Amonestados: Carrasco, González (SAU); Olea (GV).

Goles: 1-0, 66′, Galdamez; 2-0, 84′, Latorre.

Estadio: Municipal, El Quisco.

