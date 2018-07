Máximo Pacheco: “El Estado no puede ser capturado por intereses comerciales o por el cuoteo político”

El ex ministro de Michelle Bachelet estuvo en la Universidad de O’Higgins, presentando su libro “Revolución Energética”.

Marcela Catalán

Fotos: Nico Carrasco – Gentileza UOH.

Hasta Rancagua llegó el ex ministro de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, con el fin de presentar su libro “Revolución Energética” en la Universidad de O’Higgins. A la cita asistieron autoridades regionales, directivos y académicos del plantel, como también la comunidad local.

El título cuenta con 606 páginas y fue editado por el otrora secretario de Estado, contando además con escritos de diversos profesionales y expertos que trabajaron junto a él durante su paso por el Gobierno. El volumen fue dividido en cuatro capítulos, a través de los cuales tratan las políticas propuestas en dicho periodo. Así, se hace una introducción al contexto nacional e internacional existente en marzo de 2014 y tratan el diseño estratégico planteado en respuesta a esa realidad. Además se observa el nuevo rol estatal en ese ámbito, el modelo participativo, las políticas públicas, y la competencia e impulso que se pretendió dar a la inversión. Esas directrices han sido destacas por figuras de la talla de Al Gore.

“Hicimos este libro con Ediciones UDP, porque su rector (Carlos Peña) me planteó que le parecía importante compartir las lecciones y aprendizajes dejados por una política pública energética que ha sido exitosa. Esta obra no fue hecha para expertos, no es para ingenieros ni técnicos eléctricos. Apunta a un gran público, porque estos temas se relacionan con tecnología, sustentabilidad y con el cambio climático”, subrayó el funcionario de Bachelet, en conversación con El Rancagüino.

En opinión del autor, se trata de un volumen relevante en materia de políticas públicas. “Podemos aprender cómo hacerlas bien. Éstas consisten en identificar cuáles son las necesidades y aspiraciones de la gente, para resolver lo anterior. También habla de economía, porque ésta es una revolución que generó un ambiente muy favorable para la inversión y competitividad del país. Por ello Al Gore, el Washington Post y The New York Times dicen hoy que Chile es un ejemplo, porque con eso conseguimos bajar los precios de las cuentas de luz”.

Pacheco además sostuvo que transformaron la matriz energética nacional. “Antes, sólo el 6 por ciento de la electricidad funcionaba con fuentes eólicas y solares. Hoy llega al 20 por ciento. Igualmente tenemos un solo sistema de transmisión, más seguro, el cual parte en Arica y termina en Chiloé. Modificamos el marco institucional para atraer competencia a un sector que estaba muy concentrado”, recalcó.

Asimismo, Pacheco aseguró que el Gobierno de Sebastián Piñera ha dado continuidad a sus planteamientos. “En el libro explicamos que se diseñó una estrategia a largo plazo para Chile, porque en cuatro años (de mandato presidencial) no se consigue cambiar la estructura del sector. Esto ha sido reconocido y lo están usando otros países de América Latina”. Cuando asumió (la nueva administración), 60 días después, invitaron al lanzamiento de su política. Ésta continúa lo hecho por la revolución energética, lo cual le hace muy bien a la nación”.

Respecto a los aprendizajes que deja el libro, el ex ministro enfatizó que “el Estado necesita tener buenos equipos humanos y talento profesional. Pero eso no basta para generar buenas políticas públicas. También se necesita mucho diálogo y participación ciudadana, con el fin de que las propuestas tengan legitimidad social. Tampoco es suficiente tener ideas: éstas deben ser ejecutadas, pero de buen modo. Ese modelo se puede replicar en el resto del país y en cualquier área”, garantizó.

En cuanto a los peligros a evitar, Pacheco advirtió que el Estado no puede “ser capturado por intereses particulares. Debe representar el bien común. Para ello, no puede ser capturado por intereses comerciales, amigos, parientes o por el cuoteo político. Todo eso dificulta la gestión”.

Consultado acerca de quienes apuntan su nombre como futura carta presidencial, considerando también una entrevista en la cual habría respondido “uno tiene que estar disponible”, el otrora ministro de Energía contestó que se le preguntó “si estaría disponible para concursar en un cargo de elección presidencial. Manifesté que siempre debemos estarlo quienes tenemos interés por los asuntos públicos, para competir con nuestras ideas frente al electorado, (pero) mi principal compromiso actualmente, y este libro es parte de eso, es contribuir a un muy buen debate sobre las necesidades de la sociedad y las buenas políticas que requerimos para satisfacer lo primero. Ya habrá tiempo para pensar en lo otro”, remató.

Comentarios