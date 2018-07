Prisión preventiva para ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo

El Fiscal, Emiliano Arias, sostuvo que existían factores comunes respecto al modus operandi que tenía hacia las víctimas, todas menores de edad, con inexperiencia sexual, las que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado mientras se encontraban al cuidado de éste en virtud a la confianza que tenía con ellos, y con los padres de los menores.

Fernando Ávila Figueroa

La mañana de ayer viernes se realizó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua la audiencia de control de detención del sacerdote, ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.

Cabe recordar que el sacerdote se había auto denunciado en enero de este año por un delito de abuso sexual, y la detención se habría producido luego de que el Fiscal Emiliano Arias realizara la revisión de los documentos que se incautaron al Tribunal Eclesiástico de Santiago, y el archivo secreto del presbítero en el Arzobispado.

Las victimas (5) al momento de los hechos tenían entre 11 a 17 años, y los testimonios los conocía la Iglesia Católica. Estos abusos se vendrían produciendo desde el año 2002 hasta marzo de este año.

Tras la audiencia, el Fiscal Emiliano Arias, dio a conocer que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el sacerdote, Óscar Muñoz Toledo, imputado por abuso sexual reiterado y estupro, con un plazo de investigación de180 días.

Arias añadió que los delitos se cometieron también al interior de casas parroquiales, delitos gravísimos y reiterados, observándose en la conducta del imputado una clara manipulación sicológica y abuso de conciencia hacia sus víctimas, quien entra como guía espiritual de los niños, quienes estaban en plena etapa de formación, para conducirle a los delitos de atentados sexuales, a quienes según el Fiscal tempranamente se les ha quitado su inocencia.

Fue así como Arias sostuvo que se le formalizó por abuso sexual reiterado, arriesgando una pena de 5 años 1 día, sumado a que por estupro, lo que podría llegar como máximo es una pena de 15 años 1 día. Referente al delito de estupro, Arias indicó que en este caso se quiebra la voluntad de la víctima, entrando en su conciencia, sumado a que el imputado era el confesor de las víctimas quien era fiel de la Iglesia Católica, convenciéndolo que los actos que está realizando no son contrarios a la sexualidad, lo que provoca la mantención de la conducta.

Arias agregó que se le formalizó por cinco víctimas, pero no se descarta que sean más, ya que hay casos que están en evaluación. Destacó el ente persecutor que el imputado conocía como se manejaba el sistema de investigaciones canónicas en la Iglesia Católica, en especial contra menores, por lo que estaba al tanto de todas las causas en su rol de Canciller, las que pasaban por él. Esto le permitía asegurar su impunidad, incluso le tomó declaración a una de las víctimas de Karadima, Andrés Murillo.

Emiliano Arias concluyó indicando que la investigación también abarca a las actuaciones que hayan podido tener cómplices y encubridores, observándose que existía un sistema de investigación paralela de la Iglesia Católica, con sanciones que no fueron eficientes.

Defensa no se opuso a prisión preventiva

Los hechos se habrían producido en Parroquias como la Inmaculada Concepción de Maipú, donde el sacerdote se ganaba la confianza, de por ejemplo, acólitos, a quienes los guiaba en la fe, para luego pasar a abusos, y tocaciones, hechos que también se habrían producido en comunas como Rancagua, Pichilemu, y Macul.

La defensa del sacerdote, Gabriel Henríquez, no se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, el abogado añadió que eso no significa que se acepte como ciertos los hechos, pero si indicó que en esta etapa de la investigación existen antecedentes para que como defensa realicen un estudio más profundo y argumentar con mayor sentido las circunstancias que les parece como defensa que no son ajustadas a la realidad.

