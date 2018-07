Reformalizan por la arista estafa a Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, y Mauricio Valero

Fiel a su estilo confrontacional, Dávalos llegó indicando que el Fiscal Moya “mejor se vaya para la casa, me da vergüenza ajena”, siendo enfático en su inocencia

Fernando Ávila Figueroa

Nuevamente Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos llegaron este viernes hasta la ciudad de Rancagua, esto dentro de la investigación por el denominado caso Caval, en esta ocasión por la reformalización en la arista estafa.

Fiel a su estilo confrontacional, Dávalos llegó indicando que el Fiscal Moya “mejor se vaya para la casa, me da vergüenza ajena”, siendo enfático en su inocencia, esto en respuesta a lo que el Fiscal Sergio Moya indicara en relación a que Natalia Compagnon indicara haber recibido una primera defensa judicial pagada desde la Presidencia.

Durante la jornada, Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero fueron reformalizados por la arista estafa. “La Corte de Apelaciones ya se pronunció y dijo que no había ninguna estafa y ningún delito. Esto dice una cosa, Arias está desesperado por tener algo que mostrar, no pudo nada en tres años. Lo que debería ahora es dar un paso al lado porque es una vergüenza dijo a su llegada”, Dávalos.

Tras la audiencia, Dávalos al se le reformalizó por el delito de estafa, indicó que cada vez que el fiscal Arias pierde, (refiriéndose al resultado del miércoles), reacciona de esta manera, pidiendo medidas cautelares, y una nueva formalización. “Esta Fiscalía está mucho más empecinada en tener figuración pública, que en investigar. Hay investigaciones que la Fiscalía debió haber iniciado y no quiso iniciar nunca, entonces no me sorprende. Pareciera tener la necesidad imperiosa de tener cámara, nada más que eso”, sostuvo Dávalos.

Por su parte, el abogado de Dávalos, Carlos Fierro, sostuvo que lo de ayer viernes no fue más que un acto para dilatar indebidamente una investigación, ya que la reformalización no atribuye ningún nuevo hecho o connotación que sirviera para complementar o corregir algo que en la primitiva hubiera existido.

Por su parte, el Fiscal, Sergio Moya, indicó que lo dichos que se digan fuera del contexto del juicio no le da mayor relevancia.

De este modo la jornada de ayer viernes determinó la reformalización por la arista estafa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, y Mauricio Valero, mientras que exista otra arista de infracción a ley intelectual para los tres imputados.

