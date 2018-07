Un auto 0 km:  Rancagüino se adjudicó premio del “Súper Miércoles” en Sun Monticello

A pesar de ser recién la mitad de la semana, los miércoles también pueden ser un día de entretención en grande. Y así lo entiende Sun Monticello que desde hace algún tiempo invita a sus seguidores y no tanto a visitar sus dependencias en este día y así optara grandes beneficios, descuentos y concursos.

Uno de ellos en los “Súper Miércoles” es el sorteo de una Chevrolet Tracker 0Km. Uno de sus ganadores fue el rancagüino Carlos Rivera. “El día miércoles 21 de junio desperté en la mañana seguro de la idea de que iba a ganar el premio de Sun Monticello, se lo comenté a mi esposa y le dije con una seguridad absoluta- me voy ganar ese auto-”.

Así comenzó el día de Carlos Rivera, de profesión ingeniero y un oriundo y amante de la región. “Mi esposa me miró con el rostro lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo esperanzada, y me dijo que lo pasaría bien y que no importaba si no me lo ganaba”, comentó.

Con esa mentalidad Carlos se dirigió a Monticello, donde concursó para ganar el 0Km. Llenó el formulario para concursar, lo ingresó y siguió jugando, hasta que a eso de la medianoche le avisaron que se había transformado en el gran ganador. “Cuando me dijeron que me había ganado el premio no podía más de la emoción, salté de la felicidad y tuve que grabar un video a mi esposa para que me creyera. Creo que instancias así son las que hacen más atractiva la visita al casino, considero que son muy buenas iniciativas que deberían repetirlas más a menudo”.

