EDITORIAL: Lo leí en Facebook

– Supiste que no se aprobaron los recursos de la educación por que los políticos querían ganar más.

– No, ¿cómo lo supiste?

– Lo leí en Facebook

Este es un ejemplo que vemos a diario donde muchas personas dan por hecho cualquier información, sin importar si ésta es verdadera, sin explicaciones o solo para difamar a una persona, entidad o simplemente por tener de qué hablar sin importar sus consecuencias.

¿Es importante quien nos cuenta alguna información?, ¿es lo mismo conocer una información proveniente de un familiar, un vecino, un chofer o del cantinero de un bar?. Esta es la pregunta de debemos hacernos cuando nos informamos por la redes sociales. Hoy vemos una cantidad inimaginable, hace 10 años, de informaciones de un sin número de personas, quienes no sabemos con qué intención nos cuentan sus historias o si estas son reales.

Estamos viviendo en una nueva época donde las “masas” se toman el poder, hoy el de la información gracias a la ayuda de la tecnología. Umberto Eco se refirió a las conversaciones de las redes sociales como ” la invasión de los necios”, donde “Internet ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad”.

El psicólogo Francés Gustave Le Bon describe sobre la masa como intelectualmente inferior al hombre aislado “Pero, desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que sea sugestionada”. Es por este último pinto que debemos fijarnos en quien es la fuente. Si esta es confiable y qué busca al contarnos algo. Si no tenemos esta precaución volveremos a caer muchas veces en informaciones erróneas, que generar pánico social y que nos traigan consecuencias negativas.

Las personas en masa, pierden el individualismo y adquieren un poder especial por ser parte de algo con muchas otras personas. Muchos olvidan sus responsabilidades individuales bajo el alero de un perfil, dando rienda suelta a sus emociones inconscientes bajo la seguridad de no tener una respuesta física, finalmente da rienda a sus pensamientos desbocando sus riendas morales con el fin de muchos “Me Gustan”. Aquí es donde aparecen informaciones que sugestionan a algunos para levantar consignas populistas que merman el pensamiento analítico y resaltan sensacionalismos.

Es por ello que cada día se necesita tener medios de comunicación más éticos y personajes confiables que nos informen y nos muestren las diversas perspectivas de las noticias, así no ahogarnos en el pozo de la ignora en la era de información masiva.

