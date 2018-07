José Muñoz, desde la cárcel de Santa Cruz: “Usted no sabe lo que es estar preso, siendo inocente”

Lleva un año, de los cinco que debería cumplir preso por tres delitos de abigeato. Si la Justicia no acepta el recurso de revisión que presentará la Defensoría Penal Pública donde se dará cuenta de la versión de una de las víctimas que señala haberse equivocado en el reconocimiento del sujeto que participó en el robó sus caballos, deberá cumplir la condena siendo inocente.

Aparece cabizbajo por la puerta de la sala de entrevistas de la cárcel de Santa Cruz. En sus manos una carpeta con algunos documentos y en sus ojos la esperanza de que, como él repite incansablemente en su relato, “al fin se haga justicia”.José Raimundo Muñoz Guerra, 53 años, comerciante, fundador del Club de Huaso “La Hacienda” y activo dirigente vecinal de la comuna de Pumanque fue involucrado en tres robos de caballos ocurridos en Chimbarongo entre agosto y octubre del año 2013.

“Un día mi hermano me llama por teléfono contándome que llegó la PDI buscándome por su casa en Chimbarongo. Algo me dijo de un robo de animales, pero yo no entendí mucho y me fui a presentar para ver de qué se trataba”. El motivo era que “Don Remo”, como es conocido en su pueblo, estaba siendo involucrado en la sustracción de 7 caballos afectando a 3 parceleros de la zona de Santa Sofía, localidad de Codegua al sur de la región de O’Higgins.

“Yo en esa fecha estaba trabajando junto a mis amigos en la Medialuna de Pumanque que está ubicada en un terreno mío, donde hacemos obras de beneficencia. Tengo una hijita de 26 años – La Naty – postrada en cama con problemas neurológicos severos y con esas actividades juntamos plata para costear sus tratamientos”. De eso da cuenta también don Juan Carlos Hernández, vecino y concejal de la comuna quien recuerda que José Muñoz estaba en plena organización del rodeo que dura 3 días y que organiza 2 o 3 veces al año junto a la comunidad.

“La Natalia y mi viejita son lo que más me tiene dolido acá dentro (en la cárcel). Nosotros nos sustentamos con un almacén y unas tierras y animales que yo trabajaba. Mi mujer quedó sola con mis dos hijas, la mayor ha tenido que seguir trabajando para ayudar a su madre y mi señora, con dos hernias a cuesta, debe atender sola el negocio y a la Naty, que no es capaz de moverse solita. Eso es lo que más me angustia. Si uno comete un delito, viene y paga su error. Pero yo… Usted no sabe lo que es estar preso, siendo inocente. Teniendo a una niña inválida que lo necesita allá afuera, teniendo a una mujer que sufre por su soledad y su salud. Por una hija profesional que la discriminan por tener un padre en la cárcel. Los primeros tres meses fueron puro llanto acá dentro”.

LA CAUSA

Entre los meses de agosto y octubre del año 2013 los vecinos de la localidad de Codegua, en Chimbarongo estaban alertados por una seguidilla de robos de caballos (Abigeato) con un modo operandi similar: Un grupo de sujetos merodeaba las parcelas buscando pesebreras o establos con poca seguridad y que de preferencia contaran con accesos desde caminos interiores para no ser vistos por los pobladores.

Cinco fueron las denuncias realizadas ante la Policía de Investigaciones en las que el abigeato era protagonizado por los mismos sujetos, todos oriundos de Chimbarongo y quienes se movilizaban en un camión ¾ Kia de cabina blanca y acoplado azul, cuyas huellas y avistamientos coinciden con la mayoría de los relatos de las víctimas.

La policía se basó en estos datos para iniciar la investigación y a raíz de los documentos del vehículo llegaron a Don José Muñoz Guerra, oriundo de Pumanque (99 km distante de Chimbarongo) y cuyo hermano, conocido como “el Costino” vive en el sector afectado y conduce el camión identificado por las víctimas. “Mi hermano me había pedido hace años que el vehículo quedara a mi nombre, porque como estaba en proceso de divorcio, tenía miedo que la señora se lo quitara. Y yo acepté. Pero el camión es de él, yo jamás lo he manejado”, aclara El Remo.

Esta prueba, más un reconocimiento parcial del supuesto “Costino” en el Juicio Oral por parte de Rodrigo Córdova, una de las víctimas al que le sustrajeron dos yeguas, fueron las que condenaron a José Muñoz Guerra. Esto sumado a una pésima defensa privada que no le incitó a dar su versión de los hechos y aclarar todas las confusiones y errores que tenía este proceso.

“Había estado tranquilo todo el juicio, porque teniendo la certeza de la inocencia, uno jamás piensa que va a ser condenado. Eso, hasta que escuché al magistrado decir que estaba condenado a cinco años y un día por tres abigeatos. Ahí el mundo se desmoronó. Vi a mi vieja llorando, a mi hijita que sin entender nada de los que pasaba le caían lágrimas. Pensé en el negocio, en cómo sería la vida. Esto era un pesadilla”, recuerda don José.

SE RETRACTAN

Rodrigo Córdova vive junto a su familia en el sector de Santa Sofía, en Chimbarongo. Una mañana de 2013 su padre lo alertó que habían cortado la alambrada y que faltaban dos yeguas. “Yo día antes había visto a dos tipos merodear por mi campo, y los reconocí en el tribunal. Al tercero, sabía que le llamaban El Costino, pero no lo vi bien. Solo alcancé a verlo de costado. Con esa imagen quedé y por eso dije que había reconocido al sujeto en el juicio. Pero con el tiempo supe que ese caballero vivía en Pumanque y que quien manejaba el camión – y habría participado del robo – era su hermano, Francisco. A ese le decían “El Costino”, y son muy parecidos físicamente”, explicaba Rodrigo.

A mí me enseñaron de Justicia, y no quiero que por un error y una investigación mal hecha esté pagando un caballero que no tiene nada que ver en este delito, por eso firmé el documento donde acredito que no tenía evidencia suficiente para reconocer a José Muñoz.

Con esta información, la Defensoría Penal Pública se dirigió a entrevistar a los otros condenados por esta causa, 2 de los cuales a través de una declaración jurada señalan que Don José no fue quien los acompañó en los robos de caballos ocurridos en Chimbarongo. “No me puedo permitir que una persona completamente inocente como Don José Muñoz Guerra, esté cumpliendo una condena por un delito que no cometió”, señala uno de los condenados por la causa que aceptó haber participado en los hechos.

RECURSO DE REVISIÓN

Fue a través de las entrevistas realizadas por el equipo de Defensa penitenciaria que la Defensoría Penal Pública conoce la situación de Muñoz Guerra y es Víctor Cabello quien empieza a recabar y analizar los antecedentes, los que efectivamente apuntan a la inocencia de don José, es por ello que en conjunto con la Unidad de Estudios y el Defensor Regional construyen el documento para presentar el Recurso de Revisión ante la Corte Suprema lo que permitirá demostrar la inocencia del penado.

El Defensor Regional de O’Higgins, Alberto Ortega expresa que “existen precedentes en el país de casos como éste, en que la Excma. Corte Suprema ha resuelto la libertad de un condenado por errores en el reconocimiento y si nos atenemos a la fuerza del testimonio de don Rodrigo Córdova para exculpar a don José Muñoz, tenemos cifradas esperanzas en que se logrará la justicia en este caso.

“Solo quiero que se haga justicia. Yo solo pido que se revisen los documentos y tener una defensa digna. Yo soy pobre pero incapaz de hacer daño a nadie. Yo quiero mi libertad porque mis niñas y mi vieja, me necesitan. Por favor, crean en mi inocencia” señala José Muñoz antes de volver a su celda.

LA FAMILIA VICTIMIZADA

En su casa de Pumanque espera Doña Felicia dentro de su almacén ubicado en el antejardín de su casa que permanece enrejado, porque es la única manera de atener a los clientes y estar pendiente de los requerimientos de la Natalia. Afortunadamente los vecinos saben de mi situación y me siguen ayudando y comprando, con harta paciencia, eso sí”.

Desde el interior de la casa se oyen los gemidos de su hija, una joven de 26 años con un severo problema neurológico que la mantiene postrada en cama. “Ellos vienen a hablar con nosotros para ayudar al papito” le dice Felicia, y Natalia comienza a lagrimear. “Dígale que el papito es inocente, dígale que lo necesitamos en casa”, replica la madre.

Felicia se nota débil, dos hernias en la ingle y una discopatía la tienen muy enferma, pero no puede dejar de atender a Natalia y el almacén, aunque confiesa, que hace lo que puede. “Mi marido hacía pancito y compraba carne para nutrir la carnicería. Eso ya no existe. Solo vendo mercadería que me traen los proveedores hasta acá, porque no tengo tiempo para nada más. Además, cada miércoles y domingo – sagradamente – vamos a ver a José a la cárcel de Santa Cruz”.

“Ahí, con él, trato de mostrarme feliz, que todo marcha bien para no preocuparlo, pero salgo del penal desecha. Por verlo preso, por cómo nos cambió la vida, por la impotencia frente a esta injusticia. Por ver cómo se secan las tierras y se murieron los animales. Por ver cómo mi hija mayor fue echada del trabajo por tener un “papá delincuente”. La vida se desmorona”.

