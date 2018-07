Agenda recargada en Rancagua por la Tercera División

– El fin de semana habrá tres partidos. De ellos dos el domingo, donde Tomás Greig y Rancagua Sur tendrán duros desafíos por la fecha 15 en la serie A.

Ricardo Obando

La agenda de partidos por la Tercera División A y B estará recargada en Rancagua. En diversos recintos de la capital regional se vivirán duelos claves para las pretensiones de los equipos de la zona, ya que todos luchan por distintos objetivos teniendo en cuenta su momento en cada torneo.

En ese sentido, el sábado a las 17.00 horas, CDS Enfoque recibirá en el estadio Guillermo Saavedra a Provincial Ranco con la misión de poder sumar de a tres puntos ya que, en la tabla, no la pasan nada de bien. Con 6 puntos en 15 partidos disputados (acumula una victoria, tres empates y once derrotas), los Naranjas necesitan salir de esa zona, pese a que aún queda mucho torneo y la liguilla para ver quién vuelve a su asociación de origen. En esta clasificación, los rancagüinos son superados por Deportes Lota con 9 puntos y por Deportes Tomé con 11, conjuntos que se han reforzado convenientemente para no descender. Es más, los tomecinos jugaron contra Enfoque el miércoles en partido pendiente, con victoria para los del Bío-Bío por 2-0.

DOS PARTIDOS EL DOMINGO

El primero de los duelos dominicales se iniciará a las 17.30 horas en la cancha del estadio municipal Lourdes. Ahí Tomás Greig (9 puntos) será dueño de casa frente al puntero Deportes Limache (35 puntos), duelo donde el sumar es importantísimo para levantar la confianza en un equipo que no gana hace siete partidos, y que a mitad de semana volvió a caer jugando en Rancagua.

En tanto, a las 18.00 horas, pero en el estadio Guillermo Saavedra, el turno será para Rancagua Sur (19 puntos). Los rojinegros, que vienen de igualar 1-1 frente a Provincial Osorno en el sur del país, recibirán a Deportes Linares (19 puntos), conjunto que en este duelo estrenará entrenador: Rubén Martínez.

Cabe consignar que también por Tercera A, Deportes Rengo (18 puntos), tendrá que jugar también el domingo, pero al mediodía en el estadio Manuel Rojas del Río frente al local AC Colina (23 puntos). Mientras que, por Tercera B, Chimbarongo FC (17 puntos) irá también como forastero, el domingo a las 15.30 horas en el estadio Nelson Valenzuela visitando a Buenos Aires de Parral (26 puntos).

