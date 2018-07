El rol social de la mujer está al debe en los medios     

Alejandra Sepúlveda Núñez

Jefe de Informaciones

Cuando hablamos de los protagonistas de los medios de comunicación vemos en general la aparición de hombres, ellos son en la mayoría los especialistas, generadores de opinión, empresarios destacados y políticos. En cambio a la mujer la vemos representada como la receptora de beneficios, vemos notas sobre sus problemáticas de géneros o siendo protagonista de agresiones en diversas materias.

Así es como visualizamos, aun, colectivamente el rol de la mujer en la sociedad. Esta es una ¿problema de los medios o las vocerías?, ¿Problema de las elecciones de pautas o que aún no hay mujeres como protagonistas en cargos de opinión?. Esa es una pregunta que distintas personas con testarían según el prisma, yo por ejemplo como jefe de informaciones podría decir que existe una baja motivación de las mujeres en cargos de opinión, sean estas en entidades públicas como privadas, que no tienen la motivación de visualizarse en los medios o simplemente no han tomado conciencia que deben ejercer su puesto como forma de mostrar el nuevo rol de la mujer en la sociedad. Por otro lado podemos hacer el mea culpa que es más fácil consultar a quienes estamos acostumbrados y no motivar nuevas vocerías.

Simplemente quiero decir que todos estamos al debe en mostrar y generar nuevos espacios de opinión de las mujeres, salir de los clásicos temas e introducir nuestra mirada en la economía, construcción, transporte, hacienda, interior, fuerzas armadas, direcciones en universidades y todas las áreas que son “aparentemente” dominadas por los hombres.

Hago un llamado a acercar los diálogos con los medios ya que, es en este tipo de espacio, donde construimos imaginarios colectivos y reformulamos las creencias sociales.

Por un país más igualitario, solidario y mejor hago este llamado y abrimos las páginas de nuestro medio a las opiniones de diversa índole de las líderes que tenemos en nuestra región y en el país.

