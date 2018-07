O’Higgins visita Viña del Mar: Larriera saldrá a proponer en su primer juego oficial al mando de la celeste

El DT no cambiará casi nada respecto a las formaciones que utilizó en los amistosos. Además, asegura que frente a Everton el partido será complejo por la condición de los Ruleteros, actuales colistas del torneo nacional.

Por: Ricardo Obando

Mauricio Larriera fue claro ayer en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo en Viña del Mar. Dijo que no es partidario de “hacer locuras”, y en ese sentido no habrá mayores variantes respecto al equipo que alineó en los amistosos frente a Santiago Morning y Universidad Católica.

En ese escenario, las opciones de cambio que maneja el uruguayo pasan por el vértigo y despliegue en la mitad de la cancha. Es decir, si decide iniciar con Pedro Muñoz, Matías Sepúlveda o Ramón Fernández como acompañante de Nicolás Oroz en la zona creativa del equipo, ya que el resto está prácticamente claro, y será casi en su totalidad la formación que expusimos en la edición de viernes.

Es así que, el DT, comentó que “llegamos muy bien, ha habido una gran predisposición para entrenar, en armonía, y apuntando todas las baterías a la primera final de las 15 que tenemos”.

En las dos semanas y media que tuvo el elenco rancagüino con Larriera a la cabeza, el DT buscó acentuar algunos aspectos importantes para su esquema. Sobre eso, expuso que “hemos priorizado algunos temas, sobre todo tácticos, tratando de preparar al equipo para que se presente lo más competitivo posible”.

Además, recalcó que, en ese escenario, “el partido del domingo es bien difícil, muy duro, porque el rival está en una zona complicada, y siendo local, lo hace más agresivo”.

Junto con ello, señaló que más que Everton, “lo más importante somos nosotros mismos, porque el rival cambió de entrenador, que ha tenido incorporaciones y algunas ausencias”.

Es más, el poco conocimiento que existe de este nuevo elenco viñamarino con Javier Torrente al mando, hace que lo anterior sea lo importante, pero también, dijo, “hemos tomado precauciones, hasta donde podemos”.

En este encuentro, donde se espera ver la agresividad que mostró en los amistosos, “los primeros minutos van a ser de estudio recíproco seguramente”, manifestó Larriera, creyendo también que no habrá mayores variantes.

“El equipo prácticamente lo tengo confirmado, pero no se lo he confirmado a los muchachos. Hicimos un ensayo y les comenté que había alguna duda, pero no va a estar lejos de lo que presentamos en los partidos amistosos, locura no hacemos”, destacó.

De esta manera, el dibujo que propondrá en Sausalito será finalmente el 4-2-3-1, con solo Maxi Salas como atacante nominal, ya que Pablo Calandria tendrá que hacerlas de “9” falso, mientras que los extremos -retrasados con relación a la era Milito- quedan en manos de Oroz y uno de los tres citados anteriormente (Muñoz, Sepúlveda o Ramón). Para el corte aparecerá Matías Vera y Juan Fuentes, mientras que la retaguardia quedará en poder de Miguel Pinto, Alejandro Márquez, Albert Acevedo, Tomás Alarcón y Roberto Cecereda.

QUEREMOS EMPEZAR BIEN

Ayer, el capitán Albert Acevedo, manifestó que el equipo está buscando la adaptación al nuevo DT, y que “queremos desarrollar lo que él nos va pidiendo. Seguramente, él sabrá que ésto lleva un tiempo, pero tenemos un desafío próximo el fin de semana, y que necesitamos saltar la cancha e ir por ese triunfo”.

Es más, contra los Ruleteros comentó el ex seleccionado nacional, el partido será difícil porque “tenemos a un rival complicado con la zona baja de la tabla, y con un técnico nuevo”, más cuando “siempre los inicios (de campeonato) son difíciles, en todo sentido. Hoy básicamente por lo que nosotros pretendemos, estamos en una posición bien espectante, fuera de una copa por diferencia de goles, y más con la necesidad que tiene el rival de turno”.

En ese aspecto, el triunfo es necesario porque como están ahí, a un paso de estar en zona de clasificación a torneo internacional, ya “no hay vuelta atrás, porque ahora se van descontando los partidos”.

Finalmente, Albert Acevedo comentó que la meta sigue siendo clasificar a una copa internacional para 2019, recordando que “nosotros tenemos la posibilidad de aspirar a meternos en fase de Sudamericana, pero tampoco podemos dejar de pensar en que, si nos va bien, podemos optar para un cupo en la Libertadores. Somos razonables en eso, pero esperamos cosechar la mayor cantidad de puntos en esta segunda rueda”.

