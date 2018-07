Carta de Goic a Ezzati mostraría “encubrimientos” sobre presuntos abusos en el pasado

– En la misiva el ex presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos, le señala al Cardenal que no comparte su forma de ver las acusaciones que se denuncian contra Karadima en el año 2013. Y termina su misiva señalando : “Ayer -no teníamos la conciencia de hoy- manteníamos en silencio estos abusos de menores, decíamos que eran debilidades humanas, se trasladaban a otros lugares los sacerdotes. Hoy eso se acabó, gracias a Dios. Tenemos conciencia que no sólo es un pecado gravísimo, sino también un delito ante la ley civil”.

Alejandra Sepúlveda

El pasado 13 de junio del presente año personal de carabineros de la OS9 en compañía del fiscal jefe de San Vicente Sergio Pérez llegaron hasta las oficinas del Obispado de Rancagua donde incautaron documentos en el caso que investiga a diversos curas de la región por denuncias de abusos sexuales contra menores de edad. Al mismo tiempo uniformados, junto al fiscal regional de O´Higgins Emiliano Arias, hacían lo propio en dependencias del Tribunal Eclesiástico en Santiago. Ya paso más de un mes de la acción y este fin de semana se dío a conocer el contenido de uno de los papeles de las oficinas del, hoy Obispo emérito, Alejandro Goic.

El documento que fue “entregado por personas cercanas al clérigo”, según el Mercurio. Se trataría de una carta del en ese entonces ex presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos y obispo de Rancagua al Cardenal Ricardo Ezzatti la que decía:

“Querido Ricardo: En espíritu de fraternidad y con profundo amor a ti y a la Iglesia, quiero abrirte mi corazón para expresar algunas reflexiones que he orado ante el Señor y quiero compartirlas contigo, consciente de mis límites, debilidades y pecados. Esta carta es conocida solo por ti y por mí. Te pido que puedas acogerla con espíritu abierto y sencillo, de alguien que te quiere, te respeta y valora profundamente tu servicio eclesial”.

“Al comienzo de tu servicio fue un signo extraordinario que te reunieras con (las víctimas de Karadima); después, lamentablemente, esto no continuó”… “Se que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”.

“A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas. A su vez, miembros de la Comisión manifiestan su disconformidad frente a algunas situaciones que te ha tocado asumir. A mí no me ha sido fácil. Mantener la comunión contigo y respetar y escuchar los juicios críticos de los integrantes requiere un equilibrio complejo”.

Con respecto a cómo Ezzati estaba tratando el Caso Karadima, Goic explica: “es un tema crucial. Nos siguen acusando de secretismo a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho como Iglesia. No hemos logrado cambiar la imagen”.

“Ayer -no teníamos la conciencia de hoy- manteníamos en silencio estos abusos de menores, decíamos que eran debilidades humanas, se trasladaban a otros lugares los sacerdotes. Hoy eso se acabó, gracias a Dios. Tenemos conciencia que no sólo es un pecado gravísimo, sino también un delito ante la ley civil”.

“Nadie hoy puede mantener en silencio los abusos de menores, quien lo hace se pone en situación de terceros y también de cómplice. Si ponemos a las víctimas en primer lugar tenemos el deber moral de actuar con la verdad. Una política de mayor transparencia es una señal necesaria e indispensable en esta hora”, concluye la carta de Alejandro Goic.

La carta que fue redactada en el 2013 y que según el medio nacional que fue publicada, no se sabe aún si llego alguna vez a ser leída por Ezatti, y es hoy parte de la investigación que comenzó en los primeros días de junio producto de la denuncia de posibles abusos sexuales de parte de un ex párroco de Paredones de la región de O´Higgins, tras lo cual quedó de manifiesto la existencia de una “cofradía” de sacerdotes que se hacía llamar “la familia” y que podrían encubrir a otros sacerdotes por delitos similares.

Por otra parte el allanamiento realizado en Santiago tendría su origen en una investigación iniciada por oficio en contra del ex canciller del Arzobispado de Santiago y párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en Estación Central, luego de que se conocieran acusaciones de abuso sexual contra cuatro jóvenes de Rancagua.

INVESTIGACIONES PARALELAS

Recordemos que en nuestra zona hay 14 sacerdotes suspendidos de su ministerio, pero no necesariamente acusados de abuso de menores, sino por mantener relaciones homosexuales con adultos –faltando a sus deberes sacerdotales- o por tener desordenes y/o uso indebido de fondos parroquiales. Investigación de la iglesia que no se sabe exactamente cuándo terminará y que está en forma paralela con la investigación penal.

Esta última es la que muestra una arista más delicada, ya que según el fiscal de O´Higgins Emiliano Arias, existen indicativos de conocimientos por parte de la iglesia de abusos a menores que podrían haber sido ocultados “no puede ser que no denuncien ante la justicia civil hechos tan graves como atentados sexuales a menores de edad”, se refirió en una radio de la capital cuando le consultaron sobre a la la investigación que lleva a cabo de los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, en específico en el caso del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, que se encuentra en prisión preventiva por cinco casos de abusos sexuales y estupro.

El fiscal además señaló que “En este caso lo importante es la gravedad del delito, el delito de abuso sexual contra menores de edad es lo mismo que un homicidio, en los ejemplos hay que ser grotescos, es como si se hubiesen estado ocultando homicidios, como si no se denuncien homicidios porque son delitos de acción penal pública que se pueden reiterar. Es fácil proyectar que personas que hayan cometido delitos constantemente del 2002 hasta el 2017 los sigan cometiendo”, explicó.

Finalmente, puntualizó que en el caso del ex canciller del Arzobispado, “estoy investigando hechos posteriores a la autodenuncia, hay que hacer hincapié en un asunto que no es muy lógico, no existe obligación de denuncia por parte de los sacerdotes, no forman parte de las personas que están obligadas a denunciar, sería saludable una modificación legal en ese sentido”.

LA RESPUESTA AL ALLANAMIENTO QUE DIO CON EL DOCUMENTO

Según señalan desde la fiscalía se decide allanar las sedes eclesiales luego de que la Iglesia se negara a entregar la información respecto de personas investigadas en la diócesis de Rancagua.

El ministerio público habría solicitado que se entregara de manera voluntaria el total de las investigaciones realizadas en Rancagua desde el año 2003 a la fecha que se hubiesen iniciado por la vulneración a la integridad e indemnidad sexual de menores de edad.

Si bien está situación fue reconocida por monseñor Alejandro Goic , en un comunicado de prensa leído por el obispo se explica que “teniendo en cuenta que los documentos solicitados son parte de un proceso investigativo, cuyos datos deben ser remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 30 de mayo el obispo diocesano solicitó al Vaticano autorización para entregar estos documentos.” El documento agrega que el 5 de junio “la Congregación para la Doctrina de la Fe señaló que la Fiscalía Regional debía realizar esta solicitud mediante un exhorto, que es la vía regular por tratarse de un requerimiento entre dos estados”. Según consigna La Tercera el nuncio Ivo Scapolo entregó la respuesta enviada desde la Santa Sede a Goic. La respuesta señalaba “no es la práctica habitual de esta congregación (la) de autorizar a los Ordenados a hacer excepciones con respecto a las causas sujetas al secreto papal. Por lo tanto si la fiscalía regional considera necesario avanzar, podrá enviar la carta de solicitud internacional y este ministerio responderá”.

Está situación no correspondería para la Fiscalía, ya que según el fiscal Emiliano Arias “en Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria, todos, todas las personas (…) la forma que uno tiene como fiscal investigador en general es pedir la entrega voluntaria de antecedentes. A continuación si es que la autoridad se niega, amparándose en el secreto, el fiscal tiene dos medidas: no hacerlo nunca o acudir a los tribunales de justicia para que den una autorización judicial para hacer la incautación de tales elementos. Se solicitó una autorización judicial y en el desarrollo de las diligencias de la autorización judicial, la cooperación de la Iglesia ha sido total”.

Aunque el fiscal regional aclaró que “yo no estoy investigando a la Iglesia Católica, sino que a personas naturales que han cometido delitos y que son parte de la Iglesia Católica, pero no es una investigación contra la Iglesia Católica”.

Al mismo tiempo el obispo Goic afirmó que en la diligencia de ayer se hizo entrega de la información requerida y reiteró “su total compromiso con la búsqueda de la verdad y su disponibilidad con el proceso investigativo”. Ambos fiscales resaltaron la total cooperación en la diligencia realizada ayer.

Según trascendió lo incautado tiene relación con los antecedentes de las llamadas investigaciones previas, es decir de denuncias recibidas por la Iglesia y que posteriormente fueron desechados y también por aquellas que finalmente al ser encontradas verosímiles habrían sido enviadas a la a la Congregación para la Doctrina de la Fe, hubiesen terminado o no con sanciones canónicas. Lo anterior desde el año 2007 a la fecha.

Comentarios