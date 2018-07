Investigan posible delito de violación en San Vicente de Tagua Tagua

El hecho habría afectado a una mujer de 50 años quien señaló que fue víctima del delito por parte de su ex yerno, identificado como P. C. C. de 32 años.

Fernando Ávila Figueroa

Fueron Carabineros de la Sexta Comisaría de la comuna de San Vicente Tagua Tagua, quienes acudieron al domicilio de la víctima identificada como S. F. C, de 50 años de edad, quien señaló que momentos antes fue víctima de violación por parte de su ex yerno, identificado como P. C. C. de 32 años.

La víctima señalaba que el sujeto mantiene antecedentes policiales, sumado a que habría utilizado un cuchillo carnicero para intimidarla, dándose a la fuga del lugar. Personal de servicio en la población procedió a la detención del imputado e incautó el armamento utilizado.

Por su parte el Fiscal instruyó la entrega del procedimiento a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, quienes deberán determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

