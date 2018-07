Buscan implementar un sistema de “alerta temprana” ante niños en riesgo

– La nueva subsecretaría de la Niñez busca implementar oficinas locales de prevención.

Luis Fernando González V.

Si bien la ley que crea la subsecretaria de la Niñez fue aprobada por el congreso en diciembre del año pasado y promulgada en los primeros días del actual gobierno, recién la semana pasada la nueva institucionalidad comenzó a funcionar en pleno derecho. En los primeros cien días se hablaba de la futura subsecretaria, justo en los tiempos en que se desarrolló la comisión presidencial por la infancia, situación que –según señaló la subsecretaria de la Niñez Carol Bown- “fue muy motivante; cuando una veía a Enna Von Baer estar muy de acuerdo con lo que decía Gabriel Boric, dice que efectivamente los niños están primero en el trabajo de ellos y de todas las organizaciones”, aseguró.

La nueva autoridad de gobierno explicó porque era necesario crear esta nueva institucionalidad, señalando que el llamado “acuerdo nacional por la infancia” es una hoja de ruta que contiene políticas de niñez en muchos temas; salud, educación, etc. Además obviamente sobre el Sename, que hoy está radicado en Justicia y que tiene una directora Nacional donde están los niños en residencia. Explica que a la subsecretaría que dirige le toca una etapa que es anterior, “la atención y prevención. Nosotros decimos que cuando un niño ya fue vulnerado en sus derechos, ya fallamos como sociedad, como familia, como Estado. Y más aún cuando un niño está de tal manera vulnerado que llega al Sename”.

Señala que ese trabajo preventivo es mucho más amplio que solo el Servicio Nacional de Menores, explica que incluye a aquellos niños que están en riesgo de sufrir bullyng, maltrato físico, violencia sexual, obesidad infantil, por nombrar algunos peligros “hay muchos factores que si bien no son una vulneración grave como para separarlos de su familia, también son factores de riesgo. Incluso la seguridad vial, considerando que la primera causa de muerte entre menores de 1 a 14 años son los accidentes de tránsito. Entonces el rol de la subsecretaría de la Niñez tiene que ver con la promoción de los derechos del niño y la prevención”, resume.

ATENTOS A LAS VULNERACIONES

En este contexto uno de los proyectos más importantes de la nueva institución es la elaboración de un sistema de “alerta temprana” que mediante el uso de datos y de información permita levantar casos de riesgo, antes de que se produzca la vulneración. “Por ejemplo cuando se produce un caso de violencia intrafamiliar contra la mujer, y en esa familia hay niños, niños que están en riesgo que han sido en parte víctimas si han visto o presenciado la violencia, o están en riesgo de que haya una agresión. Cuando se produce una deserción escolar ya hay un riego de que si no se repara rápidamente esto de vulnerar su derecho a la educación o de entrar en conductas de riesgo o de consumo problemático o de delincuencia. Hay un riego que hay que atender”, señala la subsecretaria.

Este sistema de alerta estaría principalmente radicado en los municipios, en una respuesta local eficiente y no dependiente de Santiago. “Si suena una alarma lo que nosotros tenemos que hacer primero es trabajar con lo que ya hay. Por ejemplo la deserción escolar se produce porque un niño está cuidando a su abuelo. Pero hay oferta pública y privada para que un abuelo no tenga que ser cuidado por su nieto. Esto puede ser SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) o puede ser privado o también trabajo con la familia”, explica Bown.

Si bien el sistema aún no está completamente diseñado, la subsecretaria adelante que serán necesarios recursos complementarios para que los municipios puedan asumir esta tarea. La idea es realizar en 10 comunas del país el próximo año un piloto de este programa, de esta “oficina local de infancia”, después evaluarla e irla extendiendo por las regiones. “Serán dependientes de los municipios, pero con una supervigilancia –por ponerle un nombre- desde de la subsecretaría de la niñez del Ministerio de Desarrollo Social. Algo así como lo que sucede con los directores de obras, que son de los municipios, pero tienen cierta independencia del alcalde y que siguen algunas directrices que tienen que ver con Vivienda”, explicó.

Normalmente desde los municipios se quejan de que cada vez que el Estado, o una ley les entrega una mayor responsabilidad, esta no necesariamente va acompañada de los recursos necesarios para la implementación, por lo que muchas veces los municipios más pequeños no pueden enfrentar esta exigencia, viéndose finalmente los vecinos afectados. Para evitar esta situación la subsecretaria señaló que estas oficinas funcionarían de manera similar a como funcionan actualmente las OPD(Oficinas de Protección) , “el Sename licita y entrega los recursos para ello. Pero siempre los municipios pondrán algo de los dineros, ya que pondrán o la oficina , o los vehículos para trasladar, etc. Siempre al estar ahí harán uso de los recursos municipales. No tenemos el modelo completo, pero los recursos salen desde la subsecretaria de la niñez”, aseguró.

Al mismo tiempo consultada la subsecretaria como se enfrentará la posibilidad de una superposición de funciones con otras carteras, aseguró que uno de los roles de esta subsecretaria, es coordinar la oferta intersectorial. Por ejemplo “tenemos una mesa para coordinar y ver como aunamos criterios y ordenar toda la oferta que tiene el estado para habilidades parentales. Chile Crece Contigo tiene programas, el Sename hace a través programas de habilidades parentales, Junaeb, Junji, Integra, Subsecretaria de Prevencion del delito tienen terapias multisistemicas que son de habilidades parentales. No sabemos si se está produciendo en algunos casos sobre intervención, es decir, son siempre las mismas personas que están recibiendo esta oferta. O en algunos municipios hay mucho y en otros nada, o pero se están dando directrices confusas, distintas”, explicó. Recalcando que esta es una nueva institucionalidad que recién está comenzando a desarrollarse. “Se deben hacer las cosas lo más rápido posible, pero bien”, aseguró.

Comentarios