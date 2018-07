EDITORIAL: Bingos, impuestos y decisiones locales

Más allá de las más que desafortunadas declaraciones del Ministro de Educación sobre que los colegios deberían organizar bingos para solucionar los problemas de goteras, palabras que con razón fueron fuertemente criticadas por amplios sectores, podría existir un diagnostico que puede ser correcto y una respuesta que es errada.

El ministro dice algo que es cierto, hay muchos problemas que se originan en el territorio y no debiese ser necesario ir a Santiago a pedir la solución. El nivel local debiese ser capaz de resolver gran parte de las necesidades de sus comunidades, entre ellas el contar con una infraestructura digna en nuestros colegios, donde no existan salas que se lluevan.

El problema es que muchas veces en la localidad no existen los recursos, ni la autonomía como para tomar decisiones. Ya saliéndonos de educación y entrando en el terreno más amplio de la relación de las regiones con el poder central, muchas veces la ley –o al menos su letra- entrega a la autoridad local el poder de decidir en variadas cuestiones, pero la presión política del poder central hace que esta autoridad no sea muchas veces ejercida. Las directrices ministeriales, las bajadas comunicacionales, el programa de gobierno, entre otras razones, muchas veces ocultan la verdadera falta de autonomía de la autoridad local, más aún cuando los recursos no están en la región y necesariamente hay que solicitarlos al nivel central.

Esto se soluciona cuando la región pueda decidir más sobre sus propios recursos, al tiempo que al menos una parte de los impuestos generados en la zona, debiesen quedar donde causan la externalidad negativa. Por ejemplo la gran mayoría de las cientos, por no decir miles, de camionetas rojas que inundan las calles de Machalí y Rancagua debiesen pagar sus permisos de circulación en la región y no en Las Condes, donde se encuentra la central de la empresa que arrienda los vehículos. Los tacos y la contaminación se quedan acá y los recursos en Santiago.

Al respecto solo una cifra, en los países desarrollados (OCDE) el nivel central tiene a su cargo la definición de solo el 50% del gasto fiscal y los gobiernos locales la otra mitad. Sin embargo actualmente en Chile, en Santiago de juega al menos el 85% de las decisiones; mientras regiones y municipios asignan en forma autónoma la pequeña fracción restante.

Luis Fernando González V.

Sub Director

