Intendencia de O’Higgins declara Alerta Ambiental para este miércoles

La Intendencia de O’Higgins declaró Alerta Ambiental para este miércoles 25 de julio en las 17 comunas que componen la Zona Saturada del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de O’Higgins. Es por ello que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las tres medidas contempladas, haciendo énfasis en que las fiscalizaciones se mantendrán.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que “nuestro mensaje como autoridad es a que las familias respeten las medidas contempladas en el PDA. No se deben encender los calefactores a leña que no cuenten con certificación SEC, y en lo relacionado a las actividades deportivas, hacemos el llamado a no desarrollar actividad física en espacios abiertos, medida que tiene como único objetivo resguardar la salud de las personas”, afirmó la primera autoridad de O’Higgins.

Juan Manuel Masferrer informó que las fiscalizaciones continuarán realizándose, cuyo personal lo hará con la debida identificación. “La salud es una de las prioridades como Gobierno, por eso continuaremos y reforzaremos todas las acciones que vayan en esa línea”, indicó.

Recordemos que las medidas contempladas por la declaratoria de Alerta son la prohibición de utilizar calefactores a leña, excepto los que cuenten con el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Además los establecimientos educacionales sólo podrán realizar actividad física en gimnasios cerrados.

El Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, informó que “se anticipa que este miércoles las condiciones de ventilación estarán en niveles malos, por lo que la alerta es declarada con el fin de proteger la salud de las personas”, sostuvo.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado respirable MP 10 son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Para realizar denuncias se debe llamar o escribir vía whastapp al número +56 9 89036974, de la Seremi de Salud.

Comentarios