Seguros y el ecommerce

Los seguros de autos tienen por objetivo restituir a los asegurados el valor material o económico perdido a causa de un accidente.

Son multiples los riesgos en que se podría ver envuelto un auto, por lo que es del todo recomendable que los autos estén asegurados; por ley solo se requiere una sola cobertura, que es la de accidentes personales (SOAP) quedando sin cobertura, todos los demás riesgos.

Atrás quedó el contratar el seguro a través de un “amigo corredor”, ya que en los últimos años se ha instalado masivamente el canal de compra por internet, transformando algo engorroso en un trámite fácil, simple y seguro, siendo la mayor de las veces, también más económico.

Es así como el e-commerce también ha llegado a los seguros, sean de vehículos, de accidentes, de vida, de hogar, de viajes, de salud, de ahorro, etc. El canal de compra por internet, no solo optimiza el tiempo de compra, si no que también la capacidad de comparar y de conocer alternativas de reciente aparición. Este canal, ha democartizado enormemente los seguros, logrando mayor competencia y por ende, mejores precios para el cliente y a menor costo para las Compañías.

Así como cada vez es menos necesario ir al banco a realizar ciertos tramites, lo mismo sucede en la industria de los seguros personales. No es de extrañar que en el futuro cercano nos encontremos con cambios aún más notables en el modo de asegurarse.

Juan Hermosilla

Mesos Chile

Comentarios