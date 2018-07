Reciente incendio en vertedero ilegal El Rabanal reflota necesidad de su cierre definitivo

En mayo, tras un comité convocado por la Municipalidad de Rancagua, la Seremi de Salud clausuró el lugar para evitar que personas y empresas sigan botando basura ahí. El viernes 20 comenzó un siniestro en el área, el cual recién fue extinguido el martes 24 de julio.

Marcela Catalán

Foto: Héctor Vargas

Desde el viernes 20 de julio, un incendio de proporciones afectó al vertedero ilegal El Rabanal. Ubicado en el sector oriente de Rancagua, a orillas del Río Cachapoal, el fuego recién pudo ser extinguido este martes 24. El botadero había sido clausurado por la Seremi de Salud en mayo de este año, con el fin de evitar que la presencia del basural siguiera contaminando y siendo un foco de insalubridad. Sin embargo, ello parece que no fue suficiente para impedir la generación del aludido siniestro.

La clausura se produjo luego de que la Municipalidad de Rancagua convocara a un comité, integrado por diferentes autoridades, para dar solución al problema. “Esto se concretó tras 24 años, en un anhelo que existía hace tiempo. Salud era la única institución que podía hacerlo, por lo tanto, en coordinación con ellos, dispusimos de los cierres necesarios para poder concretar esto, por lo que realizaron rápido los trámites administrativos para ello”, señala Raimundo Agliati, de la Secplac edilicia. Agrega que en paralelo se conformó el mencionado comité, mientras que los vecinos del sector también empezaron a reunirse para abordar la situación.

No obstante, el funcionario reconoce que “la clausura no es la solución de fondo”. En ese sentido, explica que es menester llevar a cabo un plan de cierre. “Lo anterior no se hace de un día para otro y tampoco se trata de un cierre físico, sino que requiere el desarrollo de un estudio de ingeniería respecto al tratamiento a dar al volumen de escombros y residuos existente ahí. Por lo tanto, nuevamente en coordinación con los seremis de Salud, Medio Ambiente y la Dirección de Obras hidráulicas del MOP, esto último para ver la contención del borde del río, y con la Subdere, estamos obteniendo los recursos para contratarlo y licitarlo”.

Agliati agrega que hoy preparan la postulación de la iniciativa para adjudicarse el financiamiento. Lo más probable es que el municipio llame a concurso para realizar el análisis, observa. “En la actualidad, esto es prioridad regional. Por primera vez, todas las autoridades (de O’Higgins) están alineadas al respecto. De acuerdo con él, durante 2019 se desarrollaría el estudio propiamente tal. “Éste arrojará el tratamiento de suelo a seguir y si se puede convertir el sitio en uno de provecho para la comuna. Lo ideal es terminar con el estigma en torno al tema”.

En relación a qué hacer por mientras para evitar la ocurrencia de incendios, el funcionario recordó que la ciudad cuenta con un sistema de recolección de residuos y que además el municipio ordena otro recorrido los sábados. A través suyo, reciben enseres en desuso.

“Dejar basura en la calle o entregársela a cualquiera para que la tire en lugares no autorizados, genera estos focos insalubres que ocasionan problemas ambientales y también riesgo de incendios. Hemos reducido esto en El Rabanal, ya que hasta allá no sólo iban personas naturales, sino que además empresas. A éstas les han llegado notificaciones advirtiéndoles sobre la situación. Mientras como ciudad no entendamos este escenario, será un círculo vicioso. En El Rabanal hay inspectores municipales y carabineros rondando (para que no dejen residuos), pero es más complejo que haya una persona de punto fijo para evitar un siniestro”

Comentarios