Artista reconstruye Caletones a partir de serie pictórica y videos testimoniales

Con el objetivo de contribuir a la identidad regional y a la difusión del patrimonio histórico de la zona, el artista local Wladymir Bernechea se propuso reconstruir la memoria y los recuerdos en torno al ex asentamiento minero de Caletones. “Reconstitución emocional de la ciudad de la chimenea” es el título de su iniciativa, aludiendo al modo en que popularmente era llamado el citado campamento. Lo anterior, en vista del gigante conducto para la salida de humo que imperaba en el paisaje.

La muestra será lanzada el viernes tres de agosto en la Casa de la Cultura de Rancagua, donde podrá ser apreciada durante todo el mes. Luego saldrá a itinerancia, estando en octubre y noviembre en los centros culturales de San Fernando y Machalí, de manera respectiva, mientras que en diciembre hará lo propio en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. La entrada es liberada en cada uno de estos lugares.

“A partir de imágenes de archivo acerca de la cotidianidad en el campamento, hago una reconstrucción y doy cuenta de una forma de vida emocional que existía allí”, explica Bernechea, agregando que aquello ocurre a través de lienzos y videos que generó tras revisar fotos familiares, de eventos sociales y equipos de fútbol que hubo en el sitio.

Las grabaciones contienen relatos testimoniales de ex habitantes, donde estos rememoran sus días en el asentamiento y cómo era residir en Caletones. A juicio del artista, la importancia de su proyecto es que este rescata un lugar que “ha sido invisibilizado” por el pasado de Sewell.

En cuanto a los cuadros, el creador detalla que se trata de óleos sobre telas que miden aproximadamente 40 por 40 centímetros. “Realicé un tratamiento monocromático de las imágenes, muy parecido a las fotos que sirvieron de referentes. Si bien son (de estilo) figurativas, en ellas la representación se pierde, las personas dejan de tener identidades y se vuelven atmósfera”, manifiesta. En sus palabras, esto se debe a la relevancia que cobra “la cantidad de pintura, por encima del modelo pintado”. Así es como a ratos “lo figurativo se vuelve textura y abstracción”, generando una imagen cuya naturaleza “no se sabe bien cuál es. No obstante, en su atmósfera logra producir una emocionalidad. Por eso me interesó que se perdiera un poco lo reconocible, para dar cuenta de que se trata de un sitio desaparecido. Las pinturas se transforman en recuerdos borrosos al respecto”, sostiene.

Bernechea agrega que los lienzos también poseen “una carga nostálgica”, dada su configuración en blanco y negro, cuya técnica “contribuye a la ambigüedad” de sus figuras. “Esto causa una sensación de melancolía y nostalgia, al centrarse en el recuerdo de lo inexistente en la actualidad”.

En relación a por qué quiso abordar esta temática, el artista explica que su familia vivió en Caletones. “Para mí fue común escuchar relatos acerca de ello, referentes al colegio, sus escaleras, el amor, el trabajo, los sindicatos, además de travesuras y otras cosas que eran la tónica. Por eso me pareció relevante generar una obra en torno a ese sitio que ya no existe y que conocí, pese a no haber habitado en él”, revela.

Sobre los objetivos de su iniciativa, el gestor recalca que quiere identificar a la gente con el asentamiento y difundir su pasado entre quienes lo desconocen.

“Fue muy complejo encontrar las imágenes precisas para poder hacer las pinturas, pues debían contener un elemento típico y reconocible del campamento. Además debían poseer un potencial pictórico”, afirma respecto a los desafíos que debió sortear para sacar adelante su propuesta. “Tampoco fue fácil producir 30 obras, ya que esto implicaba destinar tiempo de trabajo, pero no siempre las cosas se pueden hacer con rapidez. En cuanto a los videos, había que dar con los relatos idóneos para ser grabados”, añade.

Wladymir Bernechea es Magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Artes de la Universidad de Chile. Ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Mapocho, Galería Metropolitana, aparte de haber presentado muestras en Japón, Estado Unidos, Italia, Estonia y próximamente en Guatemala.

