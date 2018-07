“Ésta, es la última anécdota que le aguantamos como Ministro”

– Además el también Secretario General de la UDI señaló estar contento con la energía con que ha partido el gobierno, “nunca va a existir una instalación perfecta, pero estamos orgullosos y con la camiseta puesta”, aseguró.

Los dichos del Ministro de Educación, no han pasado desapercibidos para nadie. Y es que en el décimo aniversario de Enseña Chile, en su discurso, el titular de la cartera, Gerardo Varela, una vez más generó polémica. En la oportunidad el secretario de Estado se refirió a las solicitudes que ha recibido para que la cartera que lidera repare colegios, al que el ministro respondió: “Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo?”, agregando que esos “son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga”.

Esa fue la frase que causó polémica y que lo sacó nuevamente a la palestra nacional junto al titular de la cartera de Economía, José Ramón Valente, quien calificó como una buena idea trasladar parte de las inversiones en nuestro país al extranjero “No es sano que pongamos todos los huevos en la misma canasta (…) así como lo hacen los fondos de pensiones”, sostuvo en una entrevista a un medio nacional.

“NUNCA PIERDAN LA OPORTUNIDAD DE QUEDARSE CALLADOS”

Esas desafortunadas declaraciones molestaron de sobremanera al diputado Issa Kort quien además es el secretario general de la UDI, llegó a nuestro medio de comunicación para hacer un balance de lo que ha sido el primer semestre de gobierno del Presidente Piñera.

“Mi llamado a los ministros y a todas las autoridades políticas que nunca pierdan la oportunidad de quedarse callados, esa es la mejor reflexión, es una tremenda oportunidad que nos da la vida de quedarnos callados, porque la ciudadanía nos quiere ver entregando soluciones concretas y no entregando frases mal hechas o cuñas erradas”, subrayó el diputado.

Agregó que respecto a este impasse, “El presidente Piñera lo calificó como anécdota; pero creo que ésta, es la última anécdota que le aguantamos como ministro, porque lo queremos ver haciendo cosas. Hay que evaluar por los resultados, y espero que los resultados de este ministerio tan importante como lo es el Ministerio de Educación sean tener una educación de calidad, descentralizada, igualitaria, que le dé herramienta a los jóvenes para desenvolverse”, remató Kort.

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTIÓN

Respecto a los cuatro primeros meses desde que asumió el gobierno el Presidente Sebastián Piñera, el diputado por la Unión Demócrata Independiente señaló estar conforme con el desempeño presentado en este tiempo “estamos contentos con la energía que ha partido este gobierno, nunca va a existir una instalación perfecta, pero estamos orgullosos y con la camiseta puesta, porque el Presidente Piñera está demostrando que no sólo se debe gobernar políticamente; sino que también prácticamente, donde ha asumido temas de delincuencia, niñez, Araucanía, salud, migración, temas tan importantes para la ciudadanía que tenemos la obligación de hacernos cargo de eso”, expuso Kort.

En la misma línea destacó el trabajo que se está haciendo de manera local por el Gobierno Regional liderado por el intendente Juan Manuel Masferrer “O’Higgins es una de las regiones que aporta mucho al Producto Interno del país, en cobre, carnes, vinos, agricultura, pero es una región que todavía está postergada. Necesitamos tener una región que defina un puerto terrestre, marítimo o aéreo, somos la única región en Chile que no tenemos conectividad portuaria y teniendo esta lógica que tenemos mucho por hacer, es que estoy muy contento de ver cómo el intendente Juan Masferrer, esté liderando un proceso de reactivación económica, de hacerse cargo de la delincuencia, de las cesantía, de temas complicados, por lo que estoy muy conforme”, finalizó.

