Crítica de televisión: “La cacería: Las niñas de Alto Hospicio”

Por Dominga José

Guionista de cine y televisión

Pocas veces me siento cómoda al analizar material audiovisual chileno, tomando en cuenta que en aspectos generales tanto técnicos como creativos quedan endebles o no cuentan con los recursos necesarios para una correcta ejecución. Sin embargo, cuando me encuentro con una obra bien realizada, me siento orgullosa de poder recomendar y compartirla con otros.

“La cacería” es una serie policial estrenada el pasado domingo por las pantallas de Mega en el horario estelar, con el permiso de emitir contenidos para mayores de 18 años. Ésta toca temas fuertes y está lejana a complacer al público infantil, pero para los espectadores maduros es satisfactoria en su totalidad. La serie narra la historia de la investigación de las niñas desaparecidas en Iquique en la localidad de Alto Hospicio, basado en el caso de Julio Pérez Silva, más conocido como “El psicópata de Alto Hospicio”. Pero la serie abre más líneas narrativas que solo los crímenes generados en los años 2000 nos descentraliza del típico Santiago de Chile. Nos lleva al Norte, donde conocemos a las familias de las víctimas, el modo de vida en la localidad, el actuar de Carabineros, el riesgo social para los adolescentes, la corrupción de diferentes instituciones, el prejuicio de las autoridades para no hacer el trabajo como corresponde. Por lo que se abren brechas de discusión acerca de diferentes temas del acontecer nacional. Y es realmente grato poder ver contenido que refleja estos puntos desagradables de nuestra sociedad para poder generar alguna clase de repercusión o conciencia en las personas y autoridades. Esto sin dejar de lado la ficción, la capacidad de entretenerse, emocionarse, y generar tensión. Ello funciona gracias a un guion sólido escrito de la mano de quien trajo otros títulos reconocibles de calidad a la escena nacional como “El reemplazante”,“Prófugos” y “Los archivos del cardenal”.

En aspectos técnicos la serie también cumple. La manufactura visual está bien lograda y ayuda ver desierto en vez de la típica ciudad de Santiago, la ambientación genera una buena atmósfera de misterio, las actuaciones están bien ejecutadas. Por lo que me parece imprescindible de ver, como simples mortales siempre nos quejamos que los chilenos no hacemos nada bien, en este caso les garantizo una buena serie que merece ser vista para que se siga invirtiendo en material audiovisual de calidad, pero para ello debe haber una buena recepción del público.

