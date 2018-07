¿En qué está la investigación de los 14 sacerdotes suspendidos?

La misión está a cargo del delegado investigador para esta causa, Padre Patricio Cavour, donde se está determinando si habrían incurrido en supuestos abusos sexuales, conductas impropias y desordenes administrativos.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Luego de los convulsionados tiempos por los que está pasando la iglesia Católica en Chile, de la que ha sido parte protagonista la Diócesis de Rancagua, cuando en el mes de mayo Monseñor Alejandro Goic suspendiera de sus funciones a 14 sacerdotes para determinar si habrían incurrido en supuestos abusos sexuales, conductas impropias o desordenes administrativos.

Un mes más tarde, el 27 de junio, el Papa Francisco aceptó la renuncia del ahora Obispo Emérito, al gobierno pastoral de la diócesis de Rancagua en la que estuvo al mando 14 años, comunicando que monseñor Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de Santiago de Chile llegaba como Administrador Apostólico de la diócesis.

En este agitado ambiente fue que desde el interior de la Diócesis de Rancagua se inició una investigación que mantiene a 14 sacerdotes con restricción de su ministerio sacerdotal, misión que está a cargo de delegado investigador para esta causa, Padre Patricio Cavour quien lidera la tarea y que respondió a nuestras inquietudes:

¿Cuáles son los procedimientos que se realizan cuando se tiene noticia de un presunto delito al interior de la Iglesia?

R.- Al recibir una denuncia, ya sea vía correo electrónico (prevenirabusos.rancagua@iglesia.cl), vía telefónica o de forma presencial, inmediatamente el Obispo debe ser informado. Él nombra a un equipo investigador, que debe iniciar un procedimiento, determinado por el Código de Derecho Canónico, denominado “Investigación Previa”, cuyo fin es comprobar la verosimilitud de la denuncia. De acuerdo a la gravedad de dicha denuncia, el Obispo podrá además decretar medidas cautelares o pastorales, mientras dure el procedimiento de Investigación Previa. Luego, ante denuncias verosímiles, el Obispo deberá iniciar un proceso canónico.

En el caso de tratarse de una denuncia donde exista un posible menor de edad involucrado, se informa y orienta al denunciante para realizar también esta acusación ante la justicia civil. (Ver recuadro)

¿Cómo procede este equipo investigador?

R.- Los investigadores poseen la libertad y autonomía de indagar todas las pruebas lícitas y necesarias para acceder a la verdad de los hechos. Estas pueden ser testimonios, documentos, dictámenes periciales, entre otras pruebas a las que se tiene acceso.

El equipo investigador debe ser muy diligente y cuidadoso en la recepción de declaraciones y en la búsqueda de antecedentes que puedan determinar la verosimilitud o no de la acusación que dio origen al inicio de este procedimiento.

Además, los investigadores realizan un voto; es decir, expresan su parecer respecto al desarrollo de la investigación y sus datos más relevantes. Estos antecedentes que deben ser entregados a la autoridad competente.

¿Cómo lleva a cabo la investigación en cuanto a recursos?

R.- Los investigadores somos encomendados por el Obispo, y como afirmamos anteriormente, disponemos de la autonomía para indagar. Se cuenta con el tiempo que permita una dedicación exclusiva a esta tarea y con los medios a nuestro alcance para acceder a la veracidad de la acusación.

¿Cuánto dura la Investigación Previa?

R.- La duración de los procedimientos es relativa, dependiendo de la naturaleza de la investigación y la calidad de las pruebas con que se cuente. Es difícil estimar un tiempo. Algunas investigaciones pueden ser breves, según las evidencias encontradas, otras pueden significar un mayor tiempo de investigación. En caso de comenzar un proceso canónico, esto incrementa el tiempo de investigación que finalizaría con la sentencia judicial canónica.

¿En qué etapa está la investigación?, ¿Cuál es el estado de avance?

R.- En el caso del párroco de Paredones, la investigación ya pasó a proceso canónico, que se lleva a cabo en la Congregación para la Doctrina de la Fe (órgano colegiado de la Santa Sede cuya función es custodiar la correcta doctrina católica). Las otras denuncias, están en fase de investigación previa, con distintos grados de avance, según cada caso.

Una vez terminada la etapa de la investigación previa ¿cuáles son los pasos a seguir?

R.- Eso va a depender del tenor de las denuncias. En caso de existir antecedentes fidedignos de abuso sexual de menores, el Obispo debe tramitar la causa proceso, derivando la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo competente para juzgar estas materias.

De los 14 sacerdotes suspendidos ¿Cuáles son los temas que se investigan?

R.- Este asunto corresponde a la sustancia de lo que se está investigando y no podemos individualizar, pero en general los niveles de denuncia son Contra del ejercicio del ministerio sacerdotal; Contra el Sexto Mandamiento (no cometer actos impuros), con personas mayores de edad; o Contra el Sexto Mandamiento (no cometer actos impuros), con menores de edad.

¿Qué penas habría para cada uno de ellos si es que alguno es declarado culpable?

R.- Cuando se comprueba abuso de menores, la sanción máxima es la dimisión del estado clerical o la pérdida de su condición de sacerdote, sanción que es entregada por el Vaticano. Frente a otras faltas, es el Obispo quien debe determinar la sanción con una pena justa.

Si alguno de los sacerdotes es declarado inocente ¿cuánto tiempo se demora su reintegración? Y ésta ¿será a la misma parroquia?

R.- Lo ideal es que sea reintegrado a su misma comunidad parroquial, pero es prerrogativa del Obispo Diocesano, en nuestro caso del Administrador Apostólico toma esa decisión. Todo depende de él y del ánimo de la comunidad parroquial.

Si alguno de los sacerdotes el declarado inocente, ¿Cuál es la reparación ante la estigmatización.

R.- Con respecto al ámbito eclesial, lo que corresponde es hacer una declaración pública y la devolución de los oficios restringidos, dando a conocer esta situación. Lamentablemente, para los medios de comunicación, esto generalmente no es noticia y no se da a conocer en la misma medida que se dio a conocer la acusación.

Por otra parte, quien haya sido injustamente acusado, tiene toda la libertad de iniciar acciones legales civiles en contra de quien o quienes lo hayan injuriado o dañado su imagen.

Actualmente ¿en qué lugar viven los 14 sacerdotes suspendidos?, ¿cómo se mantienen?, ¿tienen algún tipo de acompañamiento?.

R.- Todos están fuera de sus comunidades parroquiales, ya sea viviendo en casas de familiares u otros lugares, mientras dure el proceso de investigación, y reciben un aporte monetario (congrua) para su manutención. Con respecto a su acompañamiento, el Obispado ha recibido colaboración del Centro de Espiritualidad Ignaciano, además de la de otros profesionales del ámbito de la psicología, quienes están apoyando a quienes lo han solicitado.

¿Han tenido contacto o tendrá contacto con Monseñor Scicluna?

R.- Monseñor Alejandro le entregó antecedentes de la situación de Rancagua, cuando estuvo en Chile.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Cuando se hace una acusación de un eventual delito, se da paso a una Investigación Previa. Esta investigación tiene por objetivo ver la verosimilitud de la acusación; es decir, el relato que se da de la acusación sea factible de que haya ocurrido o no.

Concluye la Investigación Previa con una afirmación acerca de la verosimilitud de lo que se le acusa. Si el delito es verosímil, viene una segunda etapa llamada Proceso Penal Canónico que puede ser Judicial; por lo tanto, se constituye el Tribunal Eclesial de tres jueces o bien Administrativo, que es un Juez Instructor. Tanto el Tribunal Eclesial como el Juez Instructor, tienen que probar el delito.

Si el delito afecta a un menor de edad como lo es abuso sexual de menor considerado por la Iglesia como un delito “Más Grave”, se envían a la Congregación para la Doctrina de la de Fe en Roma, único tribunal competente para fallar en este tipo de delito.

Si no es un delito Más Grave, el Tribunal Eclesial se constituye de manera local. Si es probado el delito, viene un fallo y dependiendo del tipo de delito, el fallo es más o menos riguroso.

¿Qué es el Derecho Canónico?

El Derecho Canónico es el nombre del orden y disciplina, estructuras, normas y procedimientos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dos Códigos: uno para la Iglesia Latina y otro para la Iglesia Católica Oriental.

¿Qué es un Código? Un “código” es una recopilación de todas las leyes en un solo volumen, promulgado por un legislador. Un código intenta ser consistente, coherente y sistemático.

El legislador universal de la Iglesia Católica es el Papa; el idioma oficial del derecho canónico es el Latín. El Derecho Canónico, entonces, es una herramienta para guiar a la Iglesia como una gran institución humana de diferentes culturas y lenguas. El Derecho Canónico informa a la comunidad sobre cómo comportarse ellos mismos y protege los derechos de los fieles.

Las leyes no son nuevas para la Iglesia. La gente del Antiguo Testamento estaba muy familiarizada con las leyes, la Tora representada por los primeros cinco libros del Antiguo testamento gobernaba muchas partes de sus vidas. Con el surgimiento del Cristianismo, el Nuevo Testamento se convirtió en una guía para las comunidades Cristianas. Además, algunas comunidades produjeron “manuales” que proporcionaban orientación para varios aspectos de la vida Cristiana. Los concilios, como el Concilio de Nicea, también aportaron algunas normas al sistema legislativo de la Iglesia. La primera acumulación de las leyes canónicas fueron principalmente colecciones privadas de leyes eclesiásticas de concilios y de Pontífices Romanos. En el siglo XII, un escolar de la Universidad de Bolonia llamado Gratian recopilo todos los documentos legales, la colección fue conocida como Concordia discordantium canonum, también conocido como Decretum.

En el tiempo del Concilio Vaticano I, los líderes de la Iglesia decidieron que la ley necesitaba ser consolidada en un sistema codificado. El Cardenal Gasparri dirigió el proyecto y el Código del Derecho Canónico oficial fue promulgado en 1917 y estuvo en vigor hasta 1983.

Durante el siglo XX, la Iglesia y el mundo había pasado por muchos cambios y crecimiento. En Enero 25, de 1959 el Papa Juan XIII convoco el concilio Vaticano II y anuncio la intención de hacer una revisión al Código de 1917. En algunas áreas el Código estaba pasado de fecha, y muchas cosas habían sido promulgado después de que había sido completado, entonces el conjunto de leyes necesitaba ser consolidada y revisada. Una comisión empezó el trabajo en el nuevo Código después de que se terminara el concilio en Noviembre 20, 1965. Los documentos del Vaticano II fueron integrales a la revisión del Código y son necesarios para interpretación del condigo de 1983. El Beato Papa Juan Pablo II promulgó el revisado Código del Derecho Canónico el 25 de enero de 1983. Este es el mismo Código que se utiliza hasta la fecha.

El Código de Cánones de las Iglesias Orientales fue promulgado por el Beato Juan Pablo II el 18 de Octubre de 1990 para todas las Iglesias Católicas Orientales.( Fuente: http://diocese-tribunal.org/)

