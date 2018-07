Fiscal, Emiliano Arias: “Hubo religiosos que destruyeron archivos que evidenciaban abusos sexuales”

68 personas investigadas, 104 víctimas y más de 30 causas abiertas son las que mantienen actualmente el Fiscal Emiliano Arias, agrupadas en hechos que ocurrieron en la Región de O’Higgins, y la arista de la Región Metroplitana relacionada con la incautación de documentos del Arzobispado de Santiago.

Fernando Ávila Figueroa

El Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, continúa trabajando en la investigación por posibles abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, dando a conocer que dentro de los antecedentes se da por verdadera la destrucción de archivos y evidencias sobre abusos sexuales, situación que señaló el Papa en su carta dirigida a los Obispos.

Agregó que son muchos los casos que está investigando, pero falta determinar quién o quienes fueron la personas específicas que destruyeron estos archivos sobre delitos sexuales, investigación que está en su etapa inicial, y no hay culpables. Sobre los antecedentes que maneja, son presuntos abusos sexuales, sin embargo, la investigación apunta a conocer cuál fue el hecho concreto que se produjo, no descartando otros abusos sexuales muchos más graves, agregando que a la fecha han recibido bastantes denuncias que no se encuentran sólo en una causa.

“Las más conocidas por haber salido en un medio de comunicación son aquellas referidas a los sacerdotes de la Diócesis de Rancagua, y las abiertas de oficio en relación a Oscar Muñoz, (ex canciller del Arzobispado de Santiago), eso es el inicio, porque de ahí todas las diligencias que hemos realizado, se refieren fundamentalmente a la incautación de todos los procesos canónicos que estén involucrados menores de edad como victimas desde el año 2007 a la fecha en la Región de O’Higgins y la Metropolitana”, dijo el fiscal, quienes agregó que en el caso de Oscar Muñoz en principio son siete víctimas.

Arias sostuvo que existen investigaciones que realizan otros fiscales del país, las que se encuentran vigentes, sin embargo, existen todas las investigaciones que surgieron a raíz de las incautaciones, en las cuales el Fiscal Arias hizo las diligencias inmediatas, decidiendo el Fiscal Nacional que era necesario agruparlas. Estas se refieren a las de la Región de O’Higgins, y a las de la Región Metropolitana en relación a las incautaciones.

Emiliano Arias dijo que todas las personas que están siendo investigadas pueden terminar formalizadas o sobreseídas, enfatizando que se está comenzado una investigación que de por sí es muy compleja, sin embargo, adujo que se ha ido avanzando en todos los frentes, acreditando o rechazando las denuncias oficiales, esto en la caso de la Región de O’Higgins, agradeciendo la confianza que muchas víctimas han depositado en la Fiscalía.

Cabe recordar que Emiliano Arias citó al Cardenal, Ricardo Ezzati, para declarar en calidad de imputado el próximo 21 de agosto por la eventual responsabilidad que podría caber en el delito de encubrimiento. Arias ha indicado que la investigación que lleva a cabo también abarca a las actuaciones que hayan podido tener cómplices y encubridores de sacerdotes que han cometido los ilícitos que investiga, observándose que existía un sistema de investigación paralela de la Iglesia Católica, con sanciones que no fueron eficientes.

68 personas investigadas, 104 víctimas y más de 30 causas abiertas son las que mantienen actualmente el Fiscal Emiliano Arias.

