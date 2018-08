CARTA DE UN LAICO CATOLICO : MOMENTO DE GRACIA

Es normal que para cada actividad en la que nos desenvolvemos los seres humanos nos es propio usar un lenguaje que muchas veces quienes participan de ella las interpretan o entienden muy bien ; pero que el común de las personas poco o nada entienden sin que por ello se deduzca una falta de educación o de cultura, así por ejemplo el lenguaje que suelen utilizar los médicos , filósofos , ingenieros , economistas , teólogos y muchos otros.

Lo que comentaré como laico católico se podría apoyar con documentos de la Iglesia o del Concilio o cartas pastorales o recurriendo a citas de la Biblia, pero creo que no es el momento de hablar con profundidad teológica , sino de forma simple y con palabras que todos logremos comprender con facilidad descartando una posible doble interpretación , con el objeto de poder conversar tranquilamente en familia ,en el trabajo , en los estudios , en la comunidad y al interior de la propia iglesia.

Los laicos estamos incorporados a Cristo por el Bautismo ; y nos unimos tan íntimamente a El que pasamos a formar parte de su cuerpo que es la Iglesia y participamos de su misión de sacerdote , profeta y rey ; “ somos los protagonistas de la Iglesia y del mundo no por una concesión de buena voluntad del clero; sino por propio derecho y estatuto “ en comunión con nuestros hermanos sacerdotes.

Siento un profundo dolor en el corazón mismo por estar viviendo uno de los peores momentos de la historia de nuestra iglesia donde la verdad; aunque nos duela; es sano reconocerla y se siente como un tremendo golpe no solo en la cabeza; sino que en nuestra inteligencia y que nos invita a emitir opiniones que surgen espontáneas y en muchas oportunidades sin darnos cuenta de la falta de caridad y amor al prójimo.

Los laicos participamos como Pueblo de Dios; nos unimos a Cristo como Cabeza de su Cuerpo que es la Iglesia. Desde ese momento, recibimos el don del Espíritu y el llamado a participar como Iglesia, del Sacerdocio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres.

No es mi ánimo entrar a analizar o cuestionar y poner en tela de juicio los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica y que el Papa Francisco ha acusado a la Iglesia Chilena por su falta de transparencia.

Creo que la actual situación por la que pasa nuestra iglesia local y nacional es una preciosa oportunidad para descubrir al Señor vivo y hablando en estos acontecimientos que nos quitan la paz de nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que por mi propia experiencia de vida el Señor me ha permitido entender que al aceptar Su Santa Voluntad, aunque con lágrimas y dolor, su Gracia se haya transformado en Bendición y me ha levantado para continuar viviendo en la alegría y entusiasmo.

Tiempo de Gracia y de Bendición que vienen en nuestra ayuda porque estamos tristes y necesitados , y aunque para muchos resulte un absurdo, es el momento de dar gracias a este Buen Señor que todo nos regala a diario y llamar a este pueblo laico y católico que sea capaz y más fuertes que nunca , para poner en movimiento a la Iglesia de Rancagua en pos de una común- unidad en la verdad y la serena esperanza que lograremos ; con la ayuda del Señor ; que esta región huasa se reencuentre en el amor y crezca como pueblo laico y católico.

El Señor nos regala a los laicos este rico momento para vivirlo en el gozo y no en el dolor , en la esperanza y no en la desesperación ,no nos dejemos robar la alegría de ser y vivir como cristianos, porque la Fe en Nuestro Señor Jesucristo no ha sido tocada por estos acontecimientos y lograremos de la mejor forma ser luz , sal y ese fermento en el hoy y no mañana , porque podría ser demasiado tarde para dar testimonio de su amor.

A ti hermano católico y laico : levanta el ánimo ,estamos golpeados no vencidos ni derrotados y te invito para ser más constante en la oración diaria , asistir con mayor frecuencia a la Eucaristía e integrarte en tú comunidad para fortalecernos como laicos en el encuentro con nuestros hermanos sacerdotes.

Que el Señor Jesús y su Santa Madre la Santísima Virgen María guíen nuestros pasos.

Harold Valenzuela Mouras.

Laico Parroquia El Sagrario- Rancagua.

