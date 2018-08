Colchagua cayó en Cauquenes y salió de la zona de liguilla de ascenso

El elenco de la Herradura se inclinó por 3-1 frente a Independiente, cuadro que ahora lo supera por diferencia de goles en el quinto puesto del torneo.

Ricardo Obando

Pese a hacer una buena presentación, el contragolpe de Independiente de Cauquenes fue letal para las aspiraciones de Colchagua CD. Ayer, en partido pendiente, los sanfernandinos cayeron por 3-1 y saliendo de la zona de liguilla de ascenso a Primera B por diferencia de goles, ya que los cauqueninos los igualan en puntaje, pero con números positivos entre tantos convertidos y recibidos.

En el estadio Miguel Alarcón, y pese a tener un buen desempeño en el campo de juego y unas cuantas acciones de riesgo en la portería rival, un error en la marca culminó en la apertura de la cuenta para el cuadro local.

En los 17′, un centro por el costado de Kevin Martínez, al cual no alcanzó a llegar a la marca el defensor Abel Herrera, encontró a Marcos Benavides que concretó mediante golpe de cabeza a un costado de la portería de Alexis Guzmán.

Con el 1-0, el partido en la primera parte no varió mucho. Los blancos siguieron insistiendo, pero no encontraron puntería en el área del dueño de casa.

De esta manera, y cayendo por la cuenta mínima, se fueron al descanso.

En el complemento, nuevamente los de la Herradura se hicieron del balón. Hasta que, dieron con el arco de Fuentealba.

Esto porque, en los 61′, Raúl González envía a la cancha a Francisco Araya y a Christopher Vásquez, para intentar generar más riesgo en ofensiva. Fue así como, 120 segundos después, apareció Araya con una volea para conectar un pase en profundidad de Felipe Báez y a cobrar. Colchagua ponía el 1-1, y con varios minutos por delante para intentar algo más.

Pero, de contra, Independiente nuevamente se puso en ventaja. En los 77′, en una acción que se inició en las manos del portero Gustavo Fuentealba, encontró al veloz Yerko García que salió disparado desde medio campo en dirección al arco de Guzmán. No pudo en la marca Franco Seida y la definición dejó sin opción al meta colchagüino.

Y, cuando ya Colchagua buscaba desesperadamente el empate, en los 90’+1′, Vilches trianguló con García y le colocaron un pelotazo a Benavides que repitió para sentenciar el 3-1 definitivo.

De esta manera, el cuadro sanfernandino salió nuevamente de la zona de clasificación a liguilla de ascenso a Primera B, ya que ocupa el sexto puesto con 16 unidades y peor diferencia de gol que Independiente, que quedó quinto.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, los sanfernandinos irán hasta Santa María de Los Ángeles para visitar al líder, Deportes Iberia.

Ficha del Partido

Independiente (3): Gustavo Fuentealba, David Villarroel, Franco Ortega (72′, Vicente Gatica), Kevin Martínez (72′, Eduardo Vilches), Guillermo Avello, Yerko García, Emerson Ayala, Kevin Flores, Álvaro Torres (79′, Celin Valdés), Marcelo Pérez, Marcos Benavides. DT: Felipe Cornejo.

Colchagua CD (1): Alexis Guzmán, Rodrigo Moya, Sergio Catalán, Abel Herrera, Michael Silva, Franco Seida, Felipe Báez, Francisco Lara (74′, Diego González), Benjamín Inostroza (61′, Christopher Vásquez), Felipe Escobar, Ernesto Rojas (61′, Francisco Araya). DT: Raúl González.

Árbitros: Diego Vidal; Leonardo Abarzúa, Alexis Contreras; Matías Valenzuela.

Amonestados: Ortega, García (IND); Báez (COL).

Goles: 1-0, 17′, Benadivides; 1-1, 63′, Araya; 2-1, 77′, García; 3-1, 90’+1′, Benavides.

Estadio: Miguel Alarcón, Cauquenes.

Público: 300 espectadores, aproximadamente.

