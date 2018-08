Almagro, el conquistador malogrado.

Llega el mes de julio y el frío nos castiga con sus latigazos de nieve, de gélidos vientos y de lluvias que tornan fastidiosos los días. Quizás por eso los almanaques, los periódicos en su sección de efemérides se olvidan al principio de este mes, de la figura de D. Diego de Almagro. Todo termina en julio para Almagro. El dos de julio (el tres según Inca Garcilaso) de 1535 parte rumbo a Chile, un territorio que por disposición del césar Carlos V quedaba segmentado en cuatro partes. En la realidad las extensiones del Reino de Chile eran del todo desconocidas. El ocho de julio de 1538, Diego de Almagro fue estrangulado y luego decapitado en la plaza del Cusco.

De humilde origen según algunos, niño expósito según otros, nació Diego en Almagro, de cuya villa tomó el apellido. En 1514 pasa a América en la Escuadra de Pedro de Arias Dávila. Se dice que venía huyendo de la justicia por haber dado muerte a un hombre en una riña. En Panamá se distingue por su valentía, su franqueza y su liberalidad. Regalaba o prestaba sin miramientos las riquezas que había ganado. En Panamá traba amistad con Francisco Pizarro. Según el cronista Oviedo llegaron “a formar un alma en dos cuerpos”. Emprendió Pizarro la conquista del Perú, aunque Almagro jugó en este acontecimiento un papel secundario. Desembarcó Pizarro y con solo 180 hombres se aventuró hacia el interior apoderándose de Atahualpa en Cajamarca en una operación rápida y afortunada. La conquista del Perú quedó concluida cuando llegó Almagro con una segunda división. A partir de entonces, Almagro desempeña una actividad en la cual demuestra su heroísmo y su inagotable laboriosidad. En 1534, Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, desembarcó en las costas de lo que hoy es Ecuador, con la intención de apoderarse de parte del imperio incaico. (que ya no era tal) Fue a su encuentro Diego de Almagro y sin mediar batalla lo obligó a desistir de su propósito. Pero esa amistad entre Pizarro y Almagro terminará abruptamente al llegar la hora de fijar los límites de los territorios de ambos conquistadores. La discordia quiso que la ciudad del Cusco fuera la manzana ambicionada. Los dos pretendían que la capital de los incas era parte de sus dominios. Pizarro y Almagro eran analfabetos, pero Pizarro era un zorro astuto y ladino, en tanto Almagro era franco y leal. Así, el primero, propuso a su casi inmediato adversario un acuerdo o “convenio”. Un paréntesis, mientras se dilucidaban las cosas. Entonces no escatimó esfuerzos ni argumentos para convencer a D. Diego que intentara la conquista del país del Sur, de Chile, del cual se hablaban maravillas. Gastando toda su fortuna, Almagro reunió 500 hombres, cifra no despreciable en esa época. Los equipó debidamente y el dos o tres de julio de 1535 inició una de las aventuras más increíbles de la Historia. El historiador Severiano Doporto dice: “Esta expedición es uno de los hechos más notables y prodigiosos de la conquista de América”. Encina afirma que es “uno de los episodios más impresionantes de la Historia”. Venciendo todos los obstáculos: una geografía desconocida, con una topografía hostil, fríos insoportables, ataques de los indios belicosos que obstaculizaban su avance, disputando a esos mismos aborígenes el alimento y provisiones con la punta de sus alabarbas, soportando los calores infernales de las tierras bajas que hoy son parte de Argentina, oponiéndose a la resistencia de sus propios hombres y por último, el cruce de la Cordillera de los Andes que ocasionó sufrimientos horribles no solo a los hispanos sino a los pobres yanaconas mal vestidos y peor alimentados. Recorrió la altiplanicie que se extiende al sur del Cusco y luego toda la meseta en que se halla el lago Titicaca. (a 3.812 metros de altura) Descendió a las tierras bajas (en lo que hoy es Salta, Argentina) con temperaturas sumamente altas. Al cabo de ocho meses se interna en los Andes por el Paso de S. Francisco. (marzo de 1536) Es la etapa peor de todo el viaje. A más de 4 mil metros de altura la escasez de vegetación impide siquiera encender una fogata y encima, la puna. En ningún momento Almagro echó pie atrás. Cuando todo parecía perdido, se adelantó con veinte hombres y bajó por la quebrada de Paipote, donde logró aceleradamente hacerse de víveres y reanimar a sus hombres. Por fin, llegan a Copiapó. Encina señala que a Copiapó llegaron 240 españoles, 1.500 indios auxiliares, 150 negros y 112 caballos. Según este autor, habrían muerto en la travesía 8 españoles, 170 caballos y un número imposible de precisar de indios y negros. Encina hace mención de los hombres (110) que debían salir desde el Callao a las órdenes del capitán Rui Díaz. Pero el barco, en mal estado, solo llegó hasta Chincha. (Ica, sur del Perú) Los expedicionarios entre los cuales se hallaba Diego de Almagro el Mozo (1522-1542) prosiguieron a pie haciendo un recorrido por el desierto de 300 leguas y como los indios de los escasos oasis estaban sublevados, les costó mucho conseguir alimentos que al fin obtenían en forma violenta. (Diego de Almagro el Mozo nació en Panamá, hijo del descubridor de Chile y de una india llamada Ana Martínez. Su padre, que lo amaba entrañablemente procuró darle una excelente educación y dejarle en herencia sus conquistas y fama. Involucrado en el asesinato de Pizarro (26 de julio de 1541) quedó al mando del Perú por dos años, pero atacado por el ejército pacificador de Cristóbal Vaca de Castro, fue derrotado en la Batalla de Chupas (16 de septiembre de 1542) hecho prisionero, fue decapitado en la plaza del Cusco a los 20 años de edad.)

La estadía de Almagro en Chile fue breve. Recorrió solo parte del Chile Central y poniendo su cuartel general en Aconcagua ordenó al capitán Gómez de Alvarado que se dirigiera al sur. Con setenta jinetes y veinte infantes, Alvarado pasó por Colchagua, pasó por Curicó, cruzó el río Maule, pero en la confluencia del Ñuble con el Itata la resistencia de los indios se hizo particularmente dura. Hubo un reñido combate y los españoles lograron zafarse sin mayores problemas. Fue la Batalla de Reinogüelen, el primer encuentro bélico entre araucanos y españoles. Gómez de Alvarado decepcionado volvió grupas a su caballo y retornó a dar cuenta de sus correrías. Como sabemos, toda la expedición, debilitada y desilusionada regresó al Perú, ahora por el desierto. Una estrofa de su épico canto dedica a Diego de Almagro D. Alonso de Ercilla en “La Araucana”:

“Pues don Diego de Almagro, Adelantado

que en otras mil conquistas se había visto,

por sabio en todas ellas reputado,

animoso, valiente, franco y quisto

a Chile caminó determinado

de extender y ensanchar la fe de Cristo:

pero llegando al fin de este camino

dar en breve la vuelta le convino”.

(La Araucana. Canto I, estrofa 425.)

Ercilla es veraz en estos versos. Almagro tenía el título de Adelantado; ya nos hemos referido a sus cualidades óptimas por lo cual era “quisto”, es decir querido. Y en eso de extender la fe de Cristo tampoco deja de ser cierto. Con Almagro venían los Padres Antonio Solís y Antonio de Almanza, ambos mercedarios. Celebraron ellos la primera Misa en el Chile central, pues, la primera Misa en territorio chileno se celebró en 1520 cuando Magallanes descubrió el Estrecho que lleva su nombre.

El fracaso de tan costosa empresa, (Encina calcula que Almagro invirtió en ella más de cinco millones de pesos, plata chilena de 1953) desacreditó nuestro suelo y dio mala fama a los que retornaron al Perú que fueron llamados despectivamente: “los de Chile”. Estos fueron, en realidad, los primeros rotos chilenos. Perdida toda esperanza, la gente de Almagro se lamentó porque no tendrían cómo pagarle al Adelantado los préstamos que les había hecho para adquirir cabalgaduras y pertrechos. Almagro hizo que le trajeran los documentos “donde constataban las deudas y los destruyó en su presencia cargando así solo con la pérdida total de la empresa”. (Eyzaguirre. Historia de Chile. Tomo I, IV España llega a Chile. Pág. 49.) Encina narra basándose en obras de la época, que el regreso, si bien se hizo sin mayores angustias, estuvo marcado por crueldades y abusos inhumanos de los frustrados conquistadores que habían soñado con ciudades monumentales y riquezas. En febrero de 1537 la gente de Almagro llegaba a Arequipa. Reiniciaron sus rencillas Pizarro y Almagro. El 6 de abril de 1538 ambos rivales se enfrentaron en la Batalla de las Salinas. (Cusco) Almagro y los suyos fueron derrotados y pasan a ser prisioneros de Hernando Pizarro. Almagro, conociendo que no habría piedad para él, llamó al Padre Juan García de Vargas, mercedario; se confesó e hizo testamento en el cual incluye la compra de una casulla, dalmáticas de terciopelo negro para el Convento de la Merced, además de tres albas, un frontal, un cáliz de plata, cruz e incensario de plata y vinajeras del mismo metal. El 8 de julio de 1538 -como gran concesión- es estrangulado en el calabozo y decapitado en la plaza. Uno de sus esclavos negros recogió el cadáver y le dio sepultura bajo el altar mayor de la Merced del Cusco. Tal fue el triste final de este hombre para el cual Neruda tiene los apelativos de “antiguo (viejo) y tuerto”. También era tuerto Caupolicán (Ercilla. La Araucana: “tenía un ojo sin luz de nacimiento”. Canto II, estrofa 365) y también lo fue Luis de Camöes (1524-1580) gloria de la épica lusitana. Y en lo de viejo, advierta el lector que cuando Almagro inicia su viaje a Chile ya tiene 60 años, edad muy avanzada en esa época como para imitar a D. Quijote.

Mario Noceti Zerega

Comentarios