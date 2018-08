Pedro Muñoz encendió las alarmas en O’Higgins

– El delantero asomaba como titular para visitar a San Luis, pero ayer abandonó la práctica por una dolencia muscular en la pierna izquierda. De no llegar, su lugar en el once titular lo ocuparía Fabián Hormazabal.

Ricardo Obando

Iba todo dentro de lo normal hasta los 20′ del primer tiempo del fútbol realizado ayer. Pedro Muñoz hizo señas al cuerpo médico de O’Higgins, y tuvo que abandonar. En el arranque de la práctica de ayer, el DT Mauricio Larriera puso en cancha al mismo once inicial del partido frente a Unión La Calera.

Como lo dijo en el post partido, argumento que ratificó ayer, ese elenco lo dejó conforme, especialmente por el fútbol y la actitud que mostró.

En jornada de jueves, práctica futbolística abierta a la prensa -hecho que ocurría desde la época de Eduardo Berizzo como entrenador-, el cuadro rancagüino expuso sí una variante clara, y algo que vieron como falencia en el pasado domingo, el balance defensivo.

Sobre ese tema, esta vez no subirían al mismo tiempo los dos laterales, uno se quedaría siempre en retaguardia, lo mismo uno de los centrales y uno de los volantes de contención, sea Matías Vera o Juan Fuentes. Todo con el fin de no quedar descolocados a la hora de un contra ataque rival.

Además, las otras variantes que ensayó Larriera, pasaron -en la segunda media hora- por modificar puesto por puesto. Así, Bastián San Juan reemplazó por minutos a Raúl Osorio en defensa, y Matías Sepúlveda hizo lo propio por Hormazabal en ofensiva.

El resto del once estelar, no tendría modificaciones, ya que Miguel Pinto, Alejandro Márquez, Tomás Alarcón, Roberto Cereceda, Matías Vera, Juan Fuentes, Ramón Fernández, Nicolás Oroz y Pablo Calandria repetirán desde el pitazo inicial.

Ahora bien, sobre Muñoz, el estratega sentenció que no está del todo descartado, ya que “me parece que fue algo más leve de lo que pareció, y esperemos que llegue”.

EQUILIBRIO

En los minutos de fútbol, Larriera planteó mejorar un aspecto deficitario en el partido anterior: lo mal parado que quedaron en retaguardia por ir con todo arriba.

En ese sentido, y como lo expuso el DT, “más que el balance, vi que fallamos en las vigilancias, en las marcas en ataque. Y en el tercer gol, que fue determinante, nos desorganizamos rápido faltando mucho partido por delante”.

Es por ello que hubo correcciones a la forma, más cuando, agregó, “cometemos un error que es de todo el equipo, porque nos quedan dos centrales y no regresamos con velocidad. Otorgamos esas facilidades en ese gol, cuatro contra dos”. Sobre eso, comentó que “los hemos analizado, el error es titular siempre. Y no tomamos las precauciones justas”.

Para el domingo, Larriera sentenció que “estamos apuntando al resultado desde el rendimiento, esperanzados, sobre todo porque venimos creciendo como equipo”, y que será complejo el partido, porque “el rival está en una posición incómoda en la tabla, con jugadores que conocemos de otras partes, y es un partido evidentemente difícil, porque tiene su complejidad, la necesidad que tienen ellos”.

Para vencer, apuntó, “lo que tenemos que mejorar es la eficacia en las áreas, eso está claro. Una de las consignas con las que llegamos al club, era seguir con lo que estaba haciendo el equipo con el cuerpo técnico anterior y agregar algunos aspectos, algunos matices, uno de ellos es la eficacia”.

Además, señaló que “hay que ser más contundentes, mantener el fútbol de la calidad que se tuvo en largos pasajes del partido anterior. La tranquilidad que tengo, es que nosotros a todos los rivales los tomamos de la misma manera, y la complejidad va a estar, porque el rival también juega”.

MAZZOLA PIDE TIRAJE

En esta semana, Nicolás Mazzola entró con todo en el primer equipo. El argentino, está pidiendo cancha porque se hace notar.

En la práctica de este jueves, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata anotó un tanto y estuvo cerca de marcar otro. Luego de superar la lesión que lo tuvo dos meses fuera de las canchas, el trabajo de recuperación que ha realizado fue efectivo.

Las labores del cuerpo médico y físico del club dejaron a Mazzola diez puntos. El martes se integró de lleno a los entrenamientos, y es probable que integre la citación para este domingo.

Eso se sabrá mañana, ya que O’Higgins viajará con un día de anticipación al “Puerto Principal” para quedar concentrado aguardando el juego del domingo al mediodía.

“En este momento estoy feliz porque prácticamente tenemos a todos los jugadores a disposición, pero recuperamos a Nicolás que sí ha sido importante. No sabemos si va a estar, pero como lo vimos hoy, como lo vimos ayer, venimos conversando con él día a día”, sostuvo Larriera.

Y, también el DT comentó que “no podemos apurar a los futbolistas, ojalá que sí pueda estar a disposición porque me permite tener una gama de posibilidades en ataque”.

RECUADRO

¿El último refuerzo?

Solo días quedan para el cierre del libro de pases, al respecto, O’Higgins sigue mirando al mercado para poder sumar un extremo por izquierda.

Sobre el caso, Larriera dijo que “vino Insaurralde, pero se fue. Los futbolistas tienen el derecho de elegir lo mejor para ellos”, pero “no nos podemos salir de la planificación, porque un error de hoy nos puede llevar a tener un gran error en diciembre”.

En ese sentido, es posible que no llegue nadie, porque lo que se busca es potenciarse de buena manera para el año 2019. “Vamos a intentar conformar un plantel, haciendo un análisis de éste. Analizaremos, evaluaremos, y armaremos un plantel con nuestro estilo”, recordó.

Finalmente, dijo que “no nos podemos apurar, evidentemente quedan pocos días, pero nos estamos moviendo”.

