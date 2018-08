Comisión Ciudadana Salvemos El Rabanal propone ecoparque en vertedero clausurado

Marcela Catalán

Durante la semana pasada se realizó la segunda reunión de la mesa de trabajo, que integra la Comisión Ciudadana Salvemos El Rabanal y diversas autoridades, con el fin de dar solución definitiva al citado vertedero clausurado en Rancagua. El encuentro fue agendado hace tiempo, pero tuvo lugar días después del incendio de proporciones que afectó hace poco al basural.

De acuerdo con Diego Rivera, integrante de la mencionada comisión y militante de Revolución Democrática, los miembros de la instancia vecinal propusieron realizar un ecoparque a orillas del Río Cachapoal. “Nos inspiramos en el de Peñalolén, donde ocupan los residuos de las ferias libres como fertilizantes para sus huertos, viveros e invernaderos. Este concepto tiene que ver con dar cierta capacidad de gestión y otra utilidad (al sitio), lo que puede ejecutarse con un fin educativo e involucrar a otros entes, aparte del municipio, como la misma Universidad de O’Higgins. Es una idea a largo plazo y que requiere de ardua labor”, sentenció.

Rivera adelantó que fijaron otra reunión para la última semana de septiembre. El objetivo es que las autoridades expresen su respuesta y postura frente al tema. “Antes de eso, durante estos dos meses, como comisión aunaremos voluntades entre instituciones públicas y privadas que puedan interesarse en esta causa. Dependiendo de las autoridades, se efectuarán los siguientes pasos, (con todo) está la disposición a trabajar.

“Difícilmente alguien puede estar en contra de esta idea, porque todos comprenden que es necesario recuperar este espacio”, agrega. A juicio de Rivera, la experiencia de Peñalolén demuestra que la iniciativa “no es algo descabellado o de lo que no existan precedentes”. En ese sentido asegura que, para conseguir esta meta, los ciudadanos están “dispuestos a colaborar y hacer un trabajo conjunto”. Sin embargo, advierte que primero es relevante definir qué hacer con toda la basura dejada en el sector.

“Hay que ver las condiciones del suelo y cómo tratarlo para instalar un parque en el sitio. Para ello, los recursos técnicos y económicos deben salir de alguna parte. En este momento, no están los fondos municipales. Por eso es que a través de esta mesa contactamos al consejero regional Germán Arenas (Frente Amplio), para conseguir financiamiento. Lo anterior, considerando que podría involucrarse el Gobierno Regional”, declara.

Respecto a la eventual recuperación del Balneario de Cachapoal, ubicado en el sector de Dintrans, sentencia que “si bien ese proyecto lleva ciertos avances, no resuelve lo del vertedero. Felicitamos que se realice, porque habrá un parque más en Rancagua. Pero al lado seguiría habiendo un basural, por eso proponemos algo más acá”, arguye.

A su juicio, “mientras no haya una recuperación del espacio, continuarán las malas prácticas y los incidentes. Me refiero a incendios y situaciones que arriesgan la vida de las personas, por temas asociados a la acumulación de basura. Por ejemplo, hubo un brote de triquinosis. También hubo niños que bebieron líquidos tóxicos de botellas que fueron dejadas ahí. Hablamos de un grave problema, que se arrastra por más de dos décadas en la ciudad”.

En su opinión, el siniestro de hace unos días tiene que ver con que “el cierre del vertedero no funcionó, porque no se puede cerrar por completo; (por eso) siguió en operaciones, ya que por el lado se hicieron unas puertas. La fiscalización fue efectiva al principio y después decayó”, argumenta.

De acuerdo con Rivera, la Comisión Ciudadana Salvemos El Rabanal surgió a partir de los habitantes, producto de los perjuicios ocasionados por el vertedero que ahora se encuentra clausurado. Agrega que es integrada por juntas vecinales de diferentes sectores de la comuna, “porque el problema afecta a todo Rancagua”. En febrero se habrían acercado al Frente Ecosocial de Revolución Democrática, donde los habrían incitado a diseñar una estrategia conjunta para resolver el asunto. “Se elaboró y dirigió una carta a todas las autoridades involucradas, (la misiva) fue presentada en abril”. Añade que gracias a todo ello, también han conseguido compromisos. Uno de estos sería la instalación de servicios de agua potable y alcantarillado en el área. Essbio habría accedido a aportar, para hacer los estudios correspondientes de viabilidad.

Comentarios