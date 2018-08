Entregan Ayudas Técnicas a personas con discapacidad de Graneros y Codegua

Rubén Soto Sánchez de la comuna de Codegua y Jerónimo Escanilla Cabrera de Graneros recibieron, de parte de la seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro Toro, y del director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Alejandro Perez Oportus, un computador con tecnología inclusiva, y que son parte del Programa de Ayudas Técnicas que entrega Senadis, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

“Estamos muy contentos por Rubén y Jerónimo ya que gracias a esta ayuda técnica, consistente en un moderno computador con tecnología inclusiva, van a poder iniciar y potenciar sus proyectos laborales, más aún, cuando ambos casi habían perdido las esperanzas de que les llegara esta ayuda a la cual habían postulado hace mucho tiempo. Esperamos seguir entregando los beneficios de este Programa, y así llegar a más personas con discapacidad de nuestra Región”, expresó la seremi Mónica Toro Toro.

Rubén Soto Sánchez de la comuna de Codegua, tiene 34 años de edad, es mecánico de oficio y cuenta con una retinitis pigmentaria, que lo tiene solamente con un 20 porciento de visión. En la oportunidad, recibió un computador que “me permitirá escuchar las fichas técnicas y manuales mecánicos, así que estoy muy contento, además, porque había perdido la esperanza y convencido de que el sistema no estaba funcionando, pero al ver a las autoridades me doy cuenta que si, así que muchas gracias por este beneficio, al Senadis ya que ellos me orientaron a que postular”.

Cabe destacar que el Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de su Departamento de Tecnologías para la Inclusión, financia total o parcialmente ayudas técnicas de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.422, donde esta las señala como: “Elementos y/o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, a fin de mejorar su autonomía personal y desarrollar una vida independiente (Art. 6 letra b Ley N° 20.422)”.

“A través de la entrega de estos notebooks, podemos decir que estamos avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ya que hoy las tecnologías son parte fundamental de nuestras vidas, y todos tenemos el derecho a utilizarlas. Por tal razón, hemos visitado los hogares, compartido con ellos y conocidos sus historias de vida, y hemos hecho entrega de estos computadores, que son herramientas de trabajo, lo que sin duda, es un avance sustancial hacia una sociedad más accesible e inclusiva”, culminó el director regional de Senadis, Alejandro Pérez Oportus.

