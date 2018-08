Gobierno Regional celebró el día del niño con “Intendente por un día”

15 pequeños de cuarto básico fueron parte de esta experiencia: Participaron de un comité con seremis, conocieron el trabajo de los Consejeros Regionales e incluso se animaron a solicitar nuevas obras.

“Buenas tardes Sr. Intendente”, de esta forma una guardia de 8 carabineros recibió a la delegación de niños de Rancagua y Machalí, que durante el último viernes participaron de la actividad “Intendente por un día”, ocasión con la que el Gobierno Regional de O’Higgins, celebró de forma anticipada el día del Niño.

De esta forma y con los honores iniciales, el grupo compuesto por 15 estudiantes, 14 de ellos de cuarto básico y una alumna de segundo, de los colegios República Argentina, Marcela Paz, Instituto O’Higgins, Ricardo Olea, todos ellos de Rancagua y de los colegios Trinity College, Nahuelcura y Arturo Prat de Machalí, comenzaron su jornada en la casa del Gobierno Regional de O’Higgins, en la que conocieron parte del trabajo diario que realiza un Intendente.

El propio Intendente Juan Manuel Masferrer fue el encargado de guiar esta visita que tuvo su más importante parada en su despacho personal. “Esta es mi pizarra que contiene información de las 33 comunas de la región, sus principales proyectos priorizados por sus alcaldes. Nuestra tarea como Intendente es representar al Presidente Piñera y trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de O’Higgins. Eso es lo que él nos ha pedido. Acá como ustedes ven, se detalla la cantidad de habitantes, sus alcaldes, lo que vamos a hacer en cada una de estas ciudades y lo que esperamos realizar como grandes obras en cada una de estas”, comenzó diciendo la primera autoridad regional.

Masferrer mostró además los más de 200 documentos que a diario debe firmar. “Estos son proyectos, oficios que debemos enviar a La Moneda, y así, cada día firmamos más de 200 documentos”. “Mi papá solo firma 50”, respondió con evidente asombro José Pablo Berrios, del Trinity College, evidenciando la misma admiración que la que mostró el resto de los niños presentes.

SOLICITUDES Y REUNIÓN CON CORES Y GABINETE

Fue el mismo alumno quien llamó al seremi de Transportes Hans González para realizar su primera instrucción como Intendente. “Seremi. Hola. Buenas tardes. Con mi familia nos preocupa el taco que se forma en la Carretera El Cobre (retorno a Escriba de Balaguer, cruce Nogales), por lo que me gustaría pedir un semáforo para lo que doblan en la curva”, tarea a la que el titular de la cartera regional se comprometió a estudiar.

Tras esto los alumnos se probaron el nuevo casco que el Intendente Masferrer recibió tras ser nombrado Bombero de Excepción de la 6ta Compañía de Bomberos de Rancagua “Bomba Teniente”. “Es muy pesado”. “Qué lindo”, “yo me lo quiero probar”, “yo también” y el clásico “oh” de asombro, fueron algunas de las exclamaciones expresadas por los niños, quienes, tras esto, continuaron con el casco que el Intendente utiliza para sus visitas a la Mina El Teniente.

Ya en la sala de reuniones, el grupo de niños compartió con los seremis Joaquín Arriagada de Agricultura, Leonardo Fuentes de Educación y Mónica Toro de Desarrollo Social, además de Carla Morales y Jacqueline Jorquera, ambas consejeras regionales de O’Higgins. Con todos ellos, los pequeños preguntaron por sus respectivas áreas: “¿Usted hace los cuadros de honores de los colegios?”, fue una pregunta que el mismo José Pablo Berrios realizó al titular de educación o “¿por qué las paltas están tan caras?, consultaron 3 menores al mandamás de Agricultura, entre otras preguntas a las autoridades presentes.

Tras varias otras actividades, que incluyeron un video conferencia con el Subdere Eduardo Cornejo, una conversación sobre el correcto uso de las tecnologías, en especial las redes sociales y una demostración del teléfono satelital que permite mantener el contacto en caso de emergencias, los niños recibieron una certificación en recuerdo del inolvidable momento en que fueron “Intendentes por un día”.

“Yo quiero ser Intendente o químico. Quiero tomar decisiones que mejoren la vida de las personas”, dijo Facundo Almarza del Instituto O’Higgins. “Yo quiero ser Presidente, sino abogado, asesor del Presidente o Intendente. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de documentos que firma, y quiero mejorar el país”, agregó José Pablo Berríos. “Me gustó mucho. Lo pasé muy bien. No imaginaba que hacía tantas cosas. Estoy muy contenta de haber participado”, manifestó Colomba Avilés, del colegio Aurora de Chile. “Estuvo muy entretenido. Me interesó mucho su trabajo. Me gustaría hacer lo mismo”, expresó Estefanía Tamayo, del colegio Marcela Paz, alumna cuya movilidad depende de una silla de ruedas y quién regaló al Intendente Masferrer, unos hermosos dibujos que realizó la noche anterior.

Precisamente Silvia González, madre de Estefanía, relató emocionada la alegría de que su hija haya participado en la actividad. “Muy lindo. Muy bonito todo. Estoy muy contenta. Es enriquecedor, Estefanía es una niña muy inteligente y todo esto la estimulará mucho más”, relató.

Para concluir el Intendente Juan Manuel Masferrer manifestó su satisfacción por el encuentro. “Quisimos realizar una actividad distinta para el día del niño y la verdad es que estamos muy contentos por el resultado. “Por un lado se trata de educación cívica y por otro de acercar el Gobierno a los más pequeños a modo de que conozcan el trabajo que realizan las autoridades. Fueron todos muy entusiastas, participaron muchos y surgieron ideas muy buenas”, manifestó.

