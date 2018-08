O’Higgins revivió ese mote de ser un “levanta muertos”

Los quillotanos, que no ganaban desde hace 9 partidos, se hicieron un festín con el equipo de Mauricio Larriera.

– Los celestes, que jugaron horrible, además no hablaron. El plantel completo abandonó el camarín por pasillos internos directo al bus, evitando así a la prensa.

Literalmente no jugaron. Un pésimo desempeño cumplió ayer O’Higgins en el estadio Elías Figuerao de Valparaíso. Los rancagüinos, que viajaron esperanzados en poder conseguir tres puntos ante un necesitado San Luis de Quillota, hicieron patente el mote de “levanta muertos”, porque los canarios que no vencían desde hace nueve fechas, encontraron en los celestes el rival perfecto, y que además le entregó todas las facilidades defensivas para hacerse de la victoria.

En el papel, el juego parecía abordable. El rival, sin mucho que hacer en el campeonato, y más preocupado de no descender a Primera B, era perfecto para lograr salir victorioso. El elenco celeste no había jugado mal el partido pasado, y pese a no ganar en Rancagua, tenían argumentos como para decir que en el “Puerto Principal” podrían derrotar al elenco que hoy dirige Diego Osella.

Pero, todo comenzó lento. El partido no prendía, ninguno de los equipos se asomaba por el pórtico rival y tanto Miguel Pinto como Ignacio González eran meros espectadores del encuentro.

Eso sí, pese al dominio inicial de las acciones -a ratos con un toque se asemejó el planteamiento anterior de Gabriel Milito-, cuando San Luis robaba, buscaba hacer daño. Con el paso de los minutos, además, esa posesión se terminó ya que, fue el cuadro local el que comenzó a dominar pasado los 20′.

En la mitad de la cancha, ni Matías Vera ni Juan Fuentes podían ante el buen toque que imponía Braulio Leal y Maximiliano Rodríguez. Es más, en algunos balones profundos, los centrales de O’Higgins (Tomás Alarcón y Raúl Osorio), tenían que hacer esfuerzos para no perder pie frente a un aguantador como lo fue Mauro Caballero, y algunas arremetidas que creaba Jacobo Mansilla. Además, Roberto Cereceda no estuvo en su tarde y Christian Bravo lo tenía literalmente “loco” por la banda izquierda.

En ese desorden, donde poco y nada colaboraban en la marca Ramón Fernández y Nicolás Oroz, el fútbol directo que propuso Osella le dio resultado.

Primero un tiro de Rodríguez que dio en el vertical derecho de un Pinto que estaba batido, y luego la debacle.

En los 44′, un despeje de Pepe Rojas provocó una contra perfecta. Caballero tomó la posta por la derecha, corrió veloz para quedar en posición de ataque, eludió a un par de defensores al entrar al área, y gatilló cruzado a un rincón, golazo.

A esa altura, las recriminaciones entre compañeros en la zaga se hacía evidente, y estas se incrementaron un minuto después. Los rancagüinos reiniciaron el partido, perdieron el balón y San Luis se fue con todo arriba. Tres contra tres no tuvieron problemas para anotar el segundo tanto, más cuando Bravo se llevó sin problemas a Cereceda, y, con un centro a la carrera, dejó a tiro de cañón a Caballero que no dudó: toque suave a un costado y a festejar.

En poco más de un minuto, San Luis definió el partido a su favor, hecho que hacía creer en una reacción celeste que nunca llegó.

NADA DE NADA

En el segundo lapso, el ingreso de Maxi Salas (por Hormazabal) le puso un poco de pimienta a un ataque que careció de ello. El barrio que trae el ex All Boys, le permitió eludir unas cuantas veces a sus contrarios, pero todo se terminaba diluyendo en los pies de sus compañeros.

Además, en la zona de retaguardia, seguían dando facilidades y espacios para el contra ataque. Afortunadamente para este O’Higgins, hubo impericia por parte de los sanluisinos, sino, otro gallo habría cantado.

Mauro Caballero, Rodrigo González y el propio Maxi Rodríguez se perdieron goles prácticamente cantados, ya que no había reacción alguna en disputar un balón con fuerza en la mitad de la cancha.

Al otro lado, Ignacio González seguía de espectador. Esto porque, el Capo de Provincia no llegó nunca, pero nunca.

Eso sí, hay que consignar un atrevimiento de Matías Vera (volante de corte), que intentó desde media distancia estrellando la pelota en uno de los postes. El resto, solo fantasmas.

Para peor, a tres minutos del final, el descontrol de Ramón Fernández. Reclamos iban y venían en contra del árbitro Piero Maza, quien no influyó en nada en el resultado, y fueron tantos que el réferi lo amonestó por primera vez en el partido. Justo en esos minutos San Luis provocaba el ingreso de Boris Sagredo, y Fernández no cayó. Finalmente, Maza, lo volvió a amonestar y el “experimentado” volante recibió la tarjeta roja. El corolario para un domingo negro en Valparaíso.

Al final, el tiempo de agregado solo fue un cruel momento para los rancagüinos, ya que solo querían que la pesadilla terminara luego.

A la postre, partido pésimo, el más bajo que ha mostrado el conjunto celeste en meses, y con ello queda colgando en la zona media, donde -por juego- el cupo a una copa internacional se ve bastante lejos.

En la próxima fecha, en tanto, deberán recibir a Deportes Antofagasta en el estadio El Teniente (domingo, 15.00 horas).

Ficha del Partido

San Luis (2): Ignacio González, Rodrigo González, Andrés Robles, Joaquín Pereira, José Rojas, Braulio Leal, Camilo Moya, Maximiliano Rodríguez (88′, Boris Sagredo), Jacobo Mansilla, Mauro Caballero (69, Gerson Martínez), Christian Bravo (78′, Daniel Vicencio). DT: Diego Osella.

O’Higgins (0): Miguel Pinto, Alejandro Márquez (85′, Matías Sepúlveda), Tomás Alarcón, Raúl Osorio, Roberto Cereceda, Juan Fuentes, Matías Vera, Ramón Fernández, Nicolás Oroz, Fabián Hormazabal (46′, Maximiliano Salas), Pablo Calandria (66′, Nicolás Mazzola). DT: Mauricio Larriera.

Árbitros: Piero Maza; Carlos Venegas, Miguel Rocha; Roberto Robar.

Amonestados: Robles (SL); Márquez, Alarcón, Fernández (OHI).

Expulsado: 87′, Ramón Fernández (OHI).

Goles: 1-0, 44′, Caballero; 2-0, 45′, Caballero.

Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.

Público: 710 espectadores.

